Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gold-Geschenke immer beliebter

Wer Glück hat, gewinnt seinen Goldbarren in der aktuellen OTZ-Treueaktion. Gold als Wertanlage wird aber auch bei Käufern zunehmend beliebter, weiß Martin Jäckle, Filialleiter in Eisenberg bei der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. Besonders in der Zeit der Null- und Negativzinsen. Und zur Weihnachtszeit. Diesen Trend bestätigt auch die Volksbank Eisenberg. „Die Nachfrage nach Goldbarren und Münzen ist da, vor allem um die Weihnachtszeit wird dies als außergewöhnliches Geschenk gern bestellt“, sagt Jeanette Zeuner von der regionalen Genossenschaftsbank. Oftmals sei es ein Geschenk für jemanden, „der sonst schon alles hat“, meint Jäckle. Einige würden einen Teil ihres Vermögens auch in Gold anlegen. Und es gebe Stammkunden, die sich als Sammler insbesondere für Sondermünzen interessieren.

Die Goldmünze mit den Wiener Philharmonikern kommt aus Österreich und gilt dort auch als offizielles Zahlungsmittel. Foto: Angelika Munteanu

Beliebte Sammlerstücke

Dazu gehört beispielsweise die vom Bund seit dem Jahr 2003 herausgegebene 100-Euro-Goldmünzserie „Unesco Welterbestätten in Deutschland“. Diese endet nach 16 Ausgaben in diesem Jahr mit dem „Dom zu Spyer“. Auch historische Münzen aus Gold wie die österreich-ungarische Kronenmünze oder die Reichsmark mit Kaiser Wilhelm zu einer Viertelunze Gold im heutigen Wert zwischen 350 und 370 Euro seien bis heute handelsüblich, weiß der Bankfachmann. Zu den beliebten Sammlerstücken gehören auch das australische Känguru und Elisabeth II. in Gold geprägt. Weltweit am meisten verbreitet als Anlagemünzen sind der Krügerrand aus Südafrika und der kanadische Maple Leaf in Goldprägung. Im vereinten Europa steht weiterhin jedem Einzelstaat das Münzrecht zu. Aus Österreich etwa kommen die Wiener Philharmoniker in Gold und seit 2016 auch in Platin.

Was zu beachten ist

Beim Kauf von Goldmünzen, vor allem wenn sie nicht gesetzliche Zahlungsmittel sind, sollte man jedoch Vorsicht walten lassen, meint Jäckle. Er empfiehlt als Quelle autorisierte Händler, zu denen in Deutschland auch die Banken und Sparkassen gehören. Zu den Münzen und Barren gehört dann auch ein Zertifikat. Eine wundersame Mehrung des Goldes wird es für den Besitzer kaum geben. „Auch wenn der Goldpreis schwankt, sind Anlagen in Gold kaum als Spekulationsobjekt geeignet“, erläutert Jäckle. Er weist auch darauf hin, dass der Wert als Zahlungsmittel und der Goldwert von Münzen, zu dem noch der Preis für die Prägung kommt. sehr weit auseinanderklaffen.

Als Zahlungsmittel seien die Münzen auch nur in dem Land verwendbar, das sie herausgegeben hat. Mit den Wiener Philharmonikern in Gold etwa könnte man in Österreich Einkäufe für 100 Euro erledigen. Der Münzwert liegt aktuell bei einer Unze Gold um die 1500 Euro. „Damit einkaufen zu gehen, wäre also ein schlechtes Geschäft“, meint Jäckle. Und er empfiehlt denen, die Vermögen in Edelmetallen anlegen, diese sicher zu verwahren. Im Tresor oder in Schließfächern, die die Bankfilialen in Eisenberg vorhalten. Denn auch bei Dieben seien die edlen Stücke begehrt. Spektakulärster Fall der jüngeren Geschichte war der Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ mit einem Goldwert von 3,75 Millionen Euro aus dem Bode-Museum in Berlin.