Goldmedaille für Eisenberger Feuerwehrmann

Der Neujahrsempfang der Stadt Eisenberg am Mittwochabend ist auch Anlass gewesen, um in einem festlichen Rahmen das Engagement der Feuerwehrleute in der Kreisstadt zu würdigen.

Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) betonte, dass die Arbeit der Mitglieder in der Stützpunktfeuerwehr der Kreisstadt ausschließlich mit aktivem ehrenamtlichem Engagement zum Wohle der Bürger in der Stadt erfolge.

Dank an die eigenen Kameradenin der freiwilligen Feuerwehr

Dem langjährigen Feuerwehrmann und Vorsitzenden des Feuerwehrvereins in Eisenberg, Wilfried Kroll, wurde eine besondere Ehre zuteil. Im Auftrag des Landesfeuerwehrverbandes bekam er von Bürgermeister Kieslich die Ehrenmedaille in Gold nebst Ehrenurkunde des Thüringer Feuerwehr-Verbandes überreicht.

Beförderungen für Kameradenin Eisenberg

Stolz über diese hohe Auszeichnung des Landesverbandes bedankte sich Kroll bei seinen Kameraden über die geleistete Arbeit in der Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr, im Feuerwehrverein, bei der Jugendfeuerwehr und in der Alters- und Ehrenabteilung von Eisenbergs Wehr.

Im öffentlichen Rahmen nahm die Stadt Eisenberg zudem die Beförderung von mehreren aktiven Einsatzkräften ihrer freiwilligen Feuerwehr vor.

Stadtbrandmeister Ronny Keutsch wurde zum Hauptbrandmeister befördert. Zu Oberbrandmeistern wurden Michael Peitzsch und Frank Hädrich befördert. Ihre Beförderungsurkunde zum Brandmeister erhielten die Kameraden Alexander Tennigkeit-Scharf und John Großinger. Feuerwehrfrau Evelin Groß ist zur Oberlöschmeisterin befördert worden. Die Beförderungsurkunde zum Löschmeister erhielt Marco Pörs. Franz Serfling ist zum Oberfeuerwehrmann befördert worden. Und zum Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg ist Kamerad Daniel Metz auf dem Empfang berufen worden.