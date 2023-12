Gospel und Posaunen begeistern in der Stadtrodaer St.-Salvator-Kirche

Weihnachtskonzert in Stadtroda: Der Gospelchor brachte Schwung in die Stadtkirche „Sankt Salvator“.

Stadtroda Saale-Holzland-Kreis: Zum traditionellen Weihnachtskonzert des Posaunenchors und „Passion For Gospels“ waren etwa 100 Zuhörer in die festlich geschmückte Kirche von Stadtroda gekommen.

Auch wenn es am Mittwochabend in der Stadtkirche „St. Salvator“ in Stadtroda kalt war und die meisten der etwa 100 Besucher ihre dicken Jacken anbehielten – die Atmosphäre vermochte die Herzen zu erwärmen. „Die Nacht wird nicht ewig bleiben... Wir schauen vorwärts auf ein Licht.“ Mit dem Zitat auf das Licht der Weihnacht eröffnete Pfarrer Werner Heinzmann das traditionelle Weihnachtskonzert des Gospel- und des Posaunenchors in der Stadtkirche.

Lesen Sie auch

Den Posaunen gehörte das Opening mit Händels „Festlichem Ruf“. Das Ensemble hatte eine Herausforderung zu bewältigen, es musste nämlich ohne seinen musikalischen Leiter auskommen, der sich wegen Krankheit entschuldigt hatte. Der Posaunenchor ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Mit ihren Instrumenten verstanden die Musiker, unter dem festlich geschmückten Baum den Weihnachtsgedanken auf das Gotteshaus zu übertragen. Manche Besucher schlossen die Augen, um die kraftvollen Rhythmen zu genießen.

In der Tat trug der musikalische Vortrag des Posaunenchors den Charakter von „Jauchzet, frohlocket!“ aus Bachs Weihnachtsoratorium. Zumindest erinnerte er an Weisen aus dem großartigen Meisterwerk. Das Repertoire war den meisten Besuchern bekannt. Eine Kirchengängerin zückte ihr Handy und sang den Text voller Inbrunst mit.

St. Salvator-Kirche Stadtroda: Der Posaunenchor musste ohne Leiter auskommen und konnte mit seiner Musik trotzdem die Herzen der Kirchenbesucher erwärmen. Foto: Jana Scheiding / Funke Medien Thüringen

Stimmung und frohe Rhythmen brachte zudem der ganz in Rot und Schwarz gekleidete Chor „Passion For Gospel“ in die Kirche. Auch wenn der Organist gelegentlich mit Schwung in die falschen Tasten griff, ging nichts von der Atmosphäre verloren, denn er verstand es, die kleinen Missgriffe charmant zu überspielen. „Lasst uns ein Lied der Weihnacht singen und an die frohen Tage denken“, lauteten die einführenden Worte vor dem ersten Auftritt des Chores. Es wurden – zur großen Freude der Konzertbesucher – mehr Lieder der Weihnacht, die zum Singen einluden.

Gospelchor kam nicht ohne Zugabe aus

Nach etwas über einer Stunde wäre das Konzert vorbei gewesen, doch ohne Zugabe sollte der Gospelchor an diesem Mittwochabend nicht nach Hause gehen. Zum Schluss gab es minutenlangen Applaus für Musiker und Sänger und – später vor der Kirche – das Versprechen, einander im kommenden Jahr wiederzusehen.