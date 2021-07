Gott ist überall

Friedbert Reinert, Referent des CVJM Thüringen, über die Frage nach der Existenz Gottes.

Wo ist Gott? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit jeher. Als Juri Gagarin im April 1961 nach seinem ersten Flug in den Weltraum zurückkam, soll er gesagt haben: „Gott habe ich dort oben nicht gefunden“. Nachdem am 20. Februar 1962 der Amerikaner John H. Glenn als erster Mensch die Erde dreimal umrundet hatte, stand für ihn hingegen fest: „Auf diese Schöpfung zu schauen und nicht an Gott zu glauben, ist unmöglich“. Zwei widersprüchliche Aussagen von Menschen, die das Gleiche gesehen, aber mit anderen Blickwinkeln erlebt hatten.

Wer von Ihnen hat nun recht? Immer wieder wird die Frage nach Gott gestellt. Teilweise offen ausgesprochen und diskutiert oder nur gedacht. Gerade in den Tiefen des Lebens wird die Frage nach Gott immer wieder existenziell gestellt.

Der biblische Monatsspruch für den Juli versucht uns darauf eine Antwort zu geben. Paulus steht auf dem Areopag in Athen unterhalb der großen Tempelbauten und versucht den Menschen deutlich zu machen, dass Gott nicht an bestimmte Gebäude gebunden ist. Er sagt: „Fürwahr, er (Gott) ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben wir, bewegen uns und sind wir.“ (Apg. 17 V 27).

Die Existenz Gottes lässt sich demnach nicht an einzelne Lebenssituationen oder bestimmte Orte festmachen. So wurde im Blick auf die beiden Kosmonauten beziehungsweise Astronauten ein und dasselbe Weltall zur Begründung für unterschiedliche Feststellungen.

Unser Blickwinkel ist immer entscheidend für unsere Wahrnehmung. Während für manche Menschen in der Corona-Zeit die Existenz Gottes in weite Ferne gerückt ist, war er für andere Menschen wiederum der Halt schlechthin. Bei Gott gab es zu keiner Zeit Kontaktbeschränkungen oder hygienische Auflagen. Er war und ist immer anwesend. Das zeigt sich mir auch, wenn ich derzeit in der Natur unterwegs bin. Wenn ich das Wachstum auf den Wiesen, im Garten oder im Wald erlebe, dann kann ich nur Staunen und den Worten von John Glenn zustimmen.

Aber Gott ist eben nicht nur in der Natur, sondern ich kann ihn auch an woanders begegnen, sei es in kleinen Dorfkirchen, im Urlaub, auf Arbeit, zu Hause und selbst im Krankenhaus. Vielleicht haben Sie auch in der kommenden Zeit eine dieser „Gottesbegegnungen“.