Ehemaliges Rittergut in Schkölen.

Schkölen. Der Heiligabend-Gottesdienst auf dem Rittergutshof in Schkölen muss aufgrund der Corona-Einschränkungen abgesagt werden.

Gottesdienst an Heiligabend in Schkölen abgesagt

Über die Absage informiert die Evangelische Kirchgemeinde Schkölen. Das Friedenslicht aus Bethlehem aber kann in der Kirchgemeinde abgeholt werden. Dafür stehe vor dem Pfarramt und vor der Kirche je eine kleine Laterne, aus der das Licht entnommen werden könne, heißt es in einer Mitteilung der Kirchgemeinde.

Ab 16 Uhr wird die Kirche geöffnet sein für Menschen, die in aller Stille die Heilige Nacht für sich begehen möchten. Dafür ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht und es wird darum gebeten, sich in die ausliegende Liste einzutragen. Ab 22 Uhr wird eine Christmette in der Kirche angeboten.

Die Evangelische Kirchgemeinde Schkölen wünscht allen eine gesegnete Weihnachtszeit sowie Gesundheit.