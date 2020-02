Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienst erinnert an Stifter der Klosterkirche Thalbürgel

Die Stadt Bürgel und ihre Ortsteile einschließlich Thalbürgel verdanken ihre Existenz bis heute vor allem der Stiftung des Klosters Bürgel vor 887 Jahren.

Am 13. Februar 1133 besiegelten Markgraf Heinrich und Bertha von Groitzsch in Gegenwart von Bischof Udo I. im Dom zu Naumburg ihren Willen, im heutigen Thalbürgel ein benediktinisches Kloster zu begründen. Wörtlich begründete das Stifterpaar den Zweck ihrer selbstlosen Tat so: „In Erkenntnis, dass es nützlicher und unserer Seele heilsamer ist, den Frieden als den Krieg, eine gewisse als eine ungewisse Sache zu haben, den Wunsch des Markgrafen Heinrich und seiner Frau Bertha zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus und seiner hochheiligen Mutter Maria und des heiligen Märtyrers Georg eine Vereinigung von Mönchen auf ihrem Erbgut Burgelin zu begründen, … hat er (gemeint ist Heinrich) … neun Hufen …über dem Altar des heiligen Petrus (zu Naumburg) übergeben ...“

Standort wird für die kommenden Generationen erhalten

Der Leser dieser Stiftungsurkunde erfährt sogleich den Advokatenpreis, der erforderlich schien, um die gute Absicht in die Tat umsetzen zu können. Was folgte, beeindruckt bis heute: eine Klosteranlage Hirsauer Prägung, fast rein romanisch, die Gründung der Stadt Bürgel 1234, die Umgestaltung der Landschaft in eine bäuerliche Kulturlandschaft mit Weinanbau sowie geordneter Wald, Wiesen und Fischteichnutzung, die Neuordnung der Bildungs- und der Rechtsstruktur in den Siedlungen und Dörfern sowie die Gründung vieler Kapellen und Gebetsstätten im Klosterterritorium.

Wer sich auch noch heute aufmerksam durch unsere Klosterlandschaft bewegt, der spürt an vielen Stellen, wie klug und weitsichtig die Stifter damals handelten. Der rudimentäre Bestand der heutigen Klosterkirche bildet dabei nur einen kleinen, aber nicht unsichtbaren Teil dessen, was heute noch bestaunt und wie ursprünglich mit geistlichem Leben gefüllt werden kann. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Bürgel nimmt sich dieser geistlichen Aufgabe schon seit langem an und hat sich inzwischen auf den Weg gemacht, mittels eines zukunftsweisenden Projektes den Standort Thalbürgel für die kommenden Generationen zu rüsten.

Den historisch eigentlichen Stiftungstag feiert die Kirchgemeinde immer an einem Sonntag um den 13. Februar herum, der ja selbst seit 1945 mit dem traurigen Geschehen der Zerstörung Dresdens in unser aller Gedächtnis eingebrannt ist. An diesem Sonntag sind die Mitglieder der Kirchgemeinde sowie Freunde und Förderer sehr herzlich zum Gottesdienst aus Anlass des 887. Stiftungstages in die Klosterkirche Thalbürgel eingeladen.



Gottesdienst zum Stiftungstag am Sonntag, 9. Februar, 10 Uhr, Klosterkirche Thalbürgel