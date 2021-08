Gottesdienst für Jubilare in Eisenberg

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Eisenberg holte am Sonntag in der Eisenberger Stadtkirche St. Peter das im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallene Konfirmationsjubiläum nach.

Eisenberg. Eisenberger Konfirmationsjubilare vom Vorjahr holten ihre Feier nach

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Eisenberg holte am Sonntag in der Stadtkirche St. Peter das im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallene Konfirmationsjubiläum nach und empfing zum Gottesdienst die Jubilare des Jahres 2020. Superintendent Arnd Kuschmierz (rechts) nutzte in seiner Andacht einen Rucksack als Symbol für all jene Dinge, die der Mensch auf seiner Lebensreise mit sich trage. Er betonte die Bedeutung der Mitmenschen, die einen durchs Leben begleiteten. Kantor Philipp Popp umrahmte den Gottesdienst mit Orgel und Klavier musikalisch.