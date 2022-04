Gottesdienst in Bad Klosterlausnitz mit Friedenmusik

Bad Klosterlausnitz. Sieben Chöre mit Orchester werden am morgigen Sonntag im Gottesdienst in Bad Klosterlausnitz zu hören sein

Sieben Chöre mit Orchester werden am morgigen Sonntag im Gottesdienst in Bad Klosterlausnitz zu hören sein. Zum „Gottesdienst mit Friedensmusik“ lädt die Kirchengemeinde ein, beteiligt sind auch die Schulchöre aus Hermsdorf. Neben den zahlreichen Sängern und Musikern wird der Vorsitzende des „Vereins ukrainischer Landsleute“ aus Erfurt, Vasyl Vitenko, über Aktivitäten und die dringend benötigte Unterstützung berichten. Der Kirchbus fährt 9.30 Uhr an der Hermsdorfer Kirche ab. Er hält am Grünstädter Platz und An den Waben.

Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr, Kirche Bad Klosterlausnitz