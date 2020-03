Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienste in Eisenberg sind abgesagt

Aufgrund der derzeitigen Gefahrenlage durch das Corona-Virus hat der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Eisenberg angeordnet, Gottesdienste und alle anderen kirchlichen Veranstaltungen abzusagen. Superintendent Kuschmierz erklärt am Samstagnachmittag dazu, dass die Kirche in Verantwortung für das Gemeinwohl und für die Menschen in ihren Gemeinden den Anweisungen des Landes unbedingt Folge leisten muss.

Auch wenn Versammlungen unter 50 Personen derzeit noch möglich sind, seien die Auflagen so hoch, dass diese nicht gewährleistet werden könnten, sagt Kuschmierz. Viele Gottesdienstbesucher, die oft zu den Risikogruppen gehörten, müssten ohnehin zuhause bleiben. Das Landesverwaltungsamt weist auch darauf hin, dass Veranstaltungen in geschlossenen Räumen generell abgesagt werden sollten. Deshalb gebe es eine generelle Absage.

Besondere Regeln für Trauerfeiern

Der Kirchenkreis weist ebenfalls darauf hin, dass für Trauerfeiern, die weiter stattfinden müssen, besondere Maßnahmen gelten. So sollen Trauerfeiern in Kirchen und Trauerhallen möglichst nur im engsten Familienkreis stattfinden. Wer von Verstorbenen Abschied nehmen wolle, könne dies am Grab tun. Dabei soll jedoch darauf geachtet werden, dass man in weitem Abstand zueinander steht und von Beileidsbekundungen und körperlichem Kontakt jeglicher Art, wie z. B. Händeschütteln oder Umarmungen, unbedingt absieht.

Der Kirchenkreis bittet alle, die ein Anliegen an die Kirchengemeinden haben, die Kirchenbüros und Verwaltungen telefonisch zu kontaktieren und von persönlichen Besuchen abzusehen. Was aufschiebbar ist, sollte warten. Den Hinweisen der Behörden sei dringend Folge zu leisten, um die Ausbreitung soweit wie möglich einzudämmen. „Das ist unser aller Verantwortung“, sagt Superintendent Kuschmierz. Die Hauptamtlichen, Kirchengemeinden und Kirchenbüros werden vom Kirchenkreis auf dem Laufenden gehalten.

Sonntagspflicht auch für die Katholiken ausgesetzt

Der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat einen Brief zur Corona-Krise an die Katholiken des Bistums Erfurt geschrieben. Darin fordert er, den Anweisungen der zuständigen staatlichen Behörden zu folgen und Solidarität zu üben, „zurzeit besonders mit älteren und kranken Menschen und mit allen, die in Arztpraxen und Krankenhäusern arbeiten.“ Für die Gläubigen sei die Sonntagspflicht bis zum Ende der behördlichen Maßnahmen ausgesetzt. Das Bistum Erfurt hatte zuvor schon am Donnerstag (12. März) Regelungen für Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen getroffen, deren Basis die behördlichen Auflagen bildeten.