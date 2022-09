Gotteswort: Mitgefühl, das zur Tat wird

Pfarrer i.R Johannes Franck spricht über Barmherzigkeit.

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Dieses Wort Jesu werden wohl die meisten von uns kennen. Doch wer ist denn mein Nächster? Sicherlich, dazu gehören die Familie, Freunde und Nachbarn. Und wer noch?

Jesus wurde diese Frage auch gestellt. Er beantwortet sie mit einer Beispielgeschichte. Sie ist uns vielleicht bekannt als das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es steht im Lukasevangelium, im 10. Kapitel und ist schnell erzählt: Da wird ein Mann auf der Straße ausgeraubt und schwer verletzt. Zwei ausgewiesene fromme Männer gehen einfach vorbei, obwohl sie ihn sehen. Erst der dritte, ein Fremder aus Samaria, einem verfeindeten Land, hilft dem Verletzten. Er versorgt die Wunden, bringt ihn in Sicherheit und bezahlt sogar die Auslagen für ihn. Dieser Mann weiß, dass jeder in Not Geratene zum Nächsten werden kann. Er übernimmt Verantwortung für einen Menschen in Not, obwohl er ihn gar nicht kennt. Ganz selbstverständlich. So wird dieser Mann aus Samaria dem unter die Räuber Gefallenen zum Nächsten und zu einem Vorbild für barmherziges Handeln.

Das ist Jesu Antwort auf die Frage, wer denn unser Nächster sei. In diesem Gleichnis wird der Samariter “barmherzig” genannt. Dieses Wort ist heute nicht mehr so gebräuchlich. Man kann es vielleicht so deuten: Ein offenes Herz und ein feines Gespür dafür haben, was die Menschen, denen ich begegne, brauchen. Dazu zählt jeder Einsatz von Zeit und Kräften, um Not zu lindern oder zu beenden. Mitgefühl, das zur Tat wird!

Ich kenne viele Menschen, die auf diese Weise barmherzig sind. Denn wie schnell können Andere in Not geraten. Unbarmherzigkeit dagegen zerstört Leben. Wahres, gutes Leben ist nur da möglich, wo Menschen mit sich selbst und mit anderen barmherzig sind. Jesus endet dieses Gleichnis über die Barmherzigkeit mit den Worten: „Gehe hin und mache es ebenso.” Das ist eine Aufforderung an uns alle, auch in dieser Zeit.