2019 fand die Jobmesse in Eisenberg statt.

Große Jobmesse in Jena

Jena. Unternehmen aus Jena und dem SHK stellen ihre Job- und Ausbildungsangebote vor

„Thüringen ist Zukunft“: Mit diesem Optimismus verbreiten sich die Veranstalter der Jobmesse, die am 11. September open air auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit Jena ausgerichtet wird. 20 regionale Unternehmen bieten am Messetag freie Arbeitsstellen an. Jugendliche können sich über Ausbildungsstellen, aber auch duale Studienplätze informieren. Mit dabei aus dem Saale-Holzland-Kreis sind unter anderem die Waldkliniken Eisenberg, die Spedition Kontinent, die Hermsdorfer Micro-Hybrid Electronic oder die Golmsdorfer Gleistal Agrar eG.

„Ich empfehle allen, die sich beruflich orientieren wollen oder auf Jobsuche sind, unsere Messe zu besuchen, denn hier kommen sie direkt mit Arbeitgebern in Kontakt. Persönliche Gespräche bringen weiter, helfen bei der Orientierung und zeigen Alternativen auf“, weiß Agenturleiter Stefan Scholz. Für Fragen rund um Arbeit, Ausbildung, Studium oder Weiterbildung stehen auch die Berufsberater und Mitarbeiter der Arbeitsagentur und der Jobcenter zur Verfügung.

Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Agentur für Arbeit Jena sowie der Jobcenter jenarbeit und Saale-Holzland-Kreis.

Samstag, 11. September, 11-13 Uhr, Agentur für Arbeit Jena, Stadtrodaer Straße 1; alle Aussteller unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/jena/agenturveranstaltungen