Erneuerbare Energien Große Solaranlage in Heideland geplant: Was sich hinter dem Projekt verbirgt

Heideland In Heideland bei Eisenberg soll eine 25 Hektar große Solaranlage gebaut werden. Über den aktuellen Planungsstand und Herausforderungen, die das Projekt mit sich bringt.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat der Gemeinde Heideland den Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan einer Photovoltaikanlage in Heideland gebilligt sowie die frühzeitige Bürgerbeteiligung in Form einer öffentlichen Auslegung über den Zeitraum von einem Monat beschlossen. Laut Bürgermeister Hans-Rüdiger Pöhl soll die Auslegung schnellstmöglich auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen erfolgen.

Strombedarf von 18.000 Haushalten könnte gedeckt werden

Vorhabenträger des Projektes ist die inhabergeführte Aktiengesellschaft „Enerparc“ aus Hamburg. Deutschlandweit hat die Gesellschaft bereits etwa 500 Solaranlagen in 300 Gemeinden errichtet. Gebaut werden soll die PV-Anlage auf einer Fläche von 25 Hektar nahe einer rekultivierten Tongrube südlich der K130 zwischen Königshofen und Buchheim sowie östlich der Autobahn 9. Die Fläche gehört verschiedenen privaten Eigentümern, lässt Pöhl wissen. Laut Vorhabenträger werde das Land derzeit zum Teil als Acker- und Intensivgrünland genutzt. Sollte es zu dem Bau kommen, würde durch die Anlage der Strombedarf von über 18.000 Haushalten gedeckt werden, informiert „Enerparc“.

„Nachdem die Stellungnahmen aus der Beteiligung eingegangen sind, werden die enthaltenen Informationen sowie etwaige Anregungen und Hinweise bei der Erstellung des Entwurfs des Bebauungsplans berücksichtigt“, heißt es seitens des Vorhabenträgers. Nach der Auslegung des Entwurfs hoffe man darauf, dass im nächsten Schritt der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werde. „Mit der Baugenehmigung rechnen wir aktuell zum Jahresende 2024, sodass der Bau im ersten Quartal 2025 erfolgen könnte. Da bereits eine Baugenehmigung für das Umspannwerk an der 110kV-Leitung nördlich von Eisenberg vorliegt und der Teil der Stromtrasse von Königshofen nach Eisenberg schon für die PV-Anlage in Schkölen gebaut wurde, kann der Netzanschluss unmittelbar danach erfolgen“, teilt „Enerparc“ mit.

Zugvögel sollen Wasserstelle weiterhin nutzen können

Wie die Gemeinde dem Vorhaben gegenüberstehe? „Abgesehen von den Bedenken mit Blick auf den Naturschutz, die von einigen Gemeinderatsmitgliedern geäußert wurden, hatten wir keine Bedenken“, sagt Bürgermeister Hans-Rüdiger Pöhl. So wurde in der Sitzung unter anderem danach gefragt, ob die ehemalige Tongrube, in der laut Naturschutzbund mittlerweile vielfältige Lebensraumstrukturen entstanden sind, im Zuge des Vorhabens verfüllt werden könnte. Der Teil des Tongrubengeländes, auf dem sich eine freie Wasserstelle befindet, unter anderem genutzt von Zugvögeln als Trinkstelle, werde demnach jedoch bestehen bleiben.

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde habe man den Kartierumfang abgestimmt, erklärte ein Vertreter des Vorhabenträgers in der Sitzung. Unter anderem habe man demnach das Vorkommen von Zauneidechse und Feldlerche auf dem Gebiet festgestellt, entsprechende Maßnahmen würden im nächsten Schritt erarbeitet. Zu den Herausforderungen zähle aktuell ein Teilbereich von etwa einem Hektar, der zur Zeit noch als Lagerplatz des Betreibers des Tonabbaus genutzt werde.