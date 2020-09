Große Steine sollen in Klienbockedra weitere Erosion bremsen

Beim Vor-Ort-Termin in Kleinbockedra schauten sich Monika Kempf Mehlhorn (Waldgenossenschaft), Susanne Blaschke (ZWA Holzland), Dominik Gimper (Bauausführende Firma), Henry Häusler und Christian Nitsch (v.r.) die zukünftige Baustelle an. Die Tiefe der Erosion ist auf diesem Foto nicht so deutlich ersichtlich, beträgt jedoch inzwischen an der tiefsten Stelle mehr als zwei Meter.

Nachdem im Herbst 2017 in Kleinbockedra der komplette Dorfplatz wieder in ein echtes Schmuckstück umgewandelt und seiner Bestimmung übergeben wurde, entstand in Folge der Bauausführung ein neues Problem. Die gesamte Mischwasserentsorgung der kleinen Gemeinde wurde in einem Rohr zusammengefasst und in der Dorflage in den Steinzig abgeleitet. Genauer gesagt in geballter Form auf die Fläche der Waldgenossenschaft „Nachbargemeinde zu Kleinbockedra“. Bis dato gab es unzählige kleinere Abläufe, im Grunde genommen von fast jedem Hof einen eigenen, von denen jeweils an verschiedenen Stellen mal mehr oder auch weniger Wasser in das Tal floß. Ausspülungen gab es nicht.