Große Torte für Arthur Wegner zum 100. Geburtstag in Thalbürgel

Einen ganz besonderen Tag feierte jetzt Arthur Wegner im Aspida Lebenszentrum Thalbürgel: Seinen 100. Geburtstag. Glückwünsche gab es unter anderem von Heim-Mitbewohnern, dem Landkreis Saale-Holzland und Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski.

Arthur Wegner wurde am 25. Oktober 1923 in Posen geboren, er musste als junger Soldat im 2. Weltkrieg bei der Wehrmacht kämpfen, landete nach Kriegsgefangenschaft in Eisenach. Jahrzehntelang montierte er den zu DDR-Zeiten begehrten „Wartburg“ mit anderen Kollegen zusammen. Bis über seinen 99. Geburtstag lebte er selbstständig in der Wartburgstadt.

Der 100-Jährige, immer noch bei guter Laune, kann voller Stolz auf drei Söhne, fünf Enkel sowie fünf Urenkel verweisen.