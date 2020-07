Die Freiwillige Feuerwehr Heideland trainiert an der Kirche in Thiemendorf einen Brandeinsatz und die Rettung von fünf Menschen. Unterstützt wird sie dabei von der Stützpunktfeuerwehr Eisenberg und vom Katastrophenschutzzug des ASB Ostthüringen in Gera. Maßgeblich vorbereitet wurde die Übung von Anne Krause von der Ortsteil-Feuerwehr Thiemendorf.