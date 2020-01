Wolfgang Schmidt vom städtischen Bauhof in Eisenberg beseitigt am Neujahrsmorgen die Reste des Silvesterfeuerwerks auf dem Marktplatz in der Kreisstadt.

Großeinsatz mit Schaufel und Besen

Wolfgang Schmidt vom städtischen Bauhof in Eisenberg beseitigt am Neujahrsmorgen die Reste des Silvesterfeuerwerks auf dem Marktplatz in der Kreisstadt. Auch an manch anderen Straßenrändern sind Bürger mit dem Besen am Vormittag im Einsatz gewesen. Mit viel Feuerwerk ist in Eisenberg und in anderen Orten im Saale-Holzland das neue Jahr begrüßt worden. Feuerwerksverbote hat es im Landkreis keine gegeben. Wiewohl mancher das Böllern im Denkmalensemble der Eisenberger Altstadt für bedenklich hält.