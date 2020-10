Großer Lärm um kleine Zufahrt im Eisenberger Gartenweg

Seit Jahren beschäftigen sich der Eisenberg Stadtrat und die zuständigen Fachausschüsse mit dem Baugebiet Gartenweg zwischen Saasa und Friedrichstanneck. Inzwischen sind zwei der drei Grundstücke bebaut. Doch der Gartenweg bleibt Dauerthema und der Lärm ist inzwischen groß um die Straße, die lediglich eine Grundstückszufahrt als Abzweig vom eigentlichen Gartenweg ist.

Mehr als einmal hat die dort ansässige Grundstückseigentümerin Julia Hoffmann in Einwohnerfragestunden zu Stadtratssitzungen nachgehakt, wann die Zufahrt zu den Grundstücken endlich fertig gebaut werde und was die Stadt dafür tut, dass die Investorin ihren Durchführungsvertrag mit der Stadt im Interesse der Grundstückseigentümer erfüllt. In der letzten Ratssitzung kam das für den nichtöffentlichen Teil angekündigte Thema nicht mehr zur Sprache. Zu später Stunde war die Sitzung abgebrochen worden und soll dem Vernehmen nach am Donnerstagabend fortgesetzt werden, gleichfalls hinter verschlossenen Türen.

Inzwischen hat Peter Ivan, Ehemann der Investorin Kirsten Ivan, auf Zeitungsnachfrage versichert: „Die Straßen wird auf alle Fälle im nächsten Jahr fertiggebaut.“ Bisher sei sie nicht fertiggestellt worden, damit die neue Straße nicht von den schweren Fahrzeuge für den Häuserbau gleich wieder zerfahren wird. Das dritte Grundstücke solle im nächsten Jahr bebaut werden, möglicherweise werde er dort selbst investieren.

Doppelte Rechnung vom Zweckverband?

Die mit dem Durchführungsvertrag mit der Stadt geforderten Verträge mit den Versorgungsträgern habe die Investorin allerdings nicht abschließen können, sagt. Die Leitungen für Strom und Telekommunikation seien dennoch gelegt. Den Vertrag, der mit dem Wasserzweckverband geschlossen wurde, habe der ZWE wieder gekündigt. Für die Baukosten für Wasser und Abwasser im gesamten Baugebiet habe es zwei Rechnungen vom ZWE gegeben: eine an den Investor und eine an einen der Häuslebauer.

„Der Investor hat seine Aufgaben nicht erfüllt, deshalb haben wir den Vertrag gekündigt“, sagte auf Nachfrage die ZWE-Geschäftsleiterin Ute Böhm und fügte an: „Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitung für die Anlieger ist aber hergestellt.“ Auf die vermeintlich doppelte Rechnungslegung ging der ZWE nicht ein.

SPD-Fraktion fordert von der Stadt Klärung

Mit Anträgen zur nichtöffentlichen Stadtratssitzung will die SPD-Fraktion sicherstellen, dass die Hausbesitzer in dem Abzweig vom Gartenweg nicht noch einmal Baukostenzuschüsse zahlen müssen für die Grundstücke, die sie bereits als erschlossen gekauft haben. Der Bürgermeister als geborener ZWE-Verbandsrat soll beauftragt werden, dies zu prüfen und gegebenenfalls mit dem ZWE zu klären.

Zudem will die SPD-Fraktion einen Stadtratsbeschluss herbeiführen, mit dem die Stadt den Investor zur schnellstmöglichen Fertigstellung der Straße verpflichtet.