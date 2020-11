Großer Schritt nach vorn

Das Leben in der Stadt besteht darin, dass Menschen kommen um sich zu treffen, zu reden, zu shoppen, gemeinsam zu essen und zu trinken. Nach dem totalen Lockdown für das städtische Leben im Frühjahr ist das auch jetzt nur beschränkt, ja teils gar nicht möglich.

Und dennoch versuchen Enthusiasten wie die Eisenberger Innenstadtinitiative das städtische Leben aufrecht zu erhalten, um einer Kleinstadt wie Eisenberg für die Zukunft eine Chance zu geben.

Unter Corona-Bedingungen haben auch die, die auf persönliche Begegnungen und gemeinsames Erleben schwören, schnell gemerkt, dass sie ohne neuzeitliche technische Hilfe wie das Internet heutzutage nicht mehr auskommen. Diese oder jene Internetseite von Händlern oder Gastronomen hatte es zwar schon seit geraumer Zeit gegeben.

Was jedoch fehlte, war der gemeinsame Auftritt aller Akteure, um zu zeigen: Wenn eigentlich kaum noch etwas gehen darf – wir sind da für die Menschen in der Stadt und wir sorgen gemeinsam dafür, dass das Leben in der Stadt – wenn auch mit Einschränkungen, dafür aber mit vielen alternativen Ideen – weitergehen kann.

Natürlich hat jeder Gewerbetreibende dabei das Ziel, sich die Kundschaft und seine Einnahmen zu sichern. Doch das ist legitim. Denn eine Innenstadt lebt auch nur, wenn dort der Handel floriert.