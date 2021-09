Grünes Licht für Straßenbau in Trockenborn

Eisenberg. Saale-Holzland-Kreis erhält Fördermittelzusage

Der Saale-Holzland-Kreis wird mit wichtigem Straßenbauprojekt in das Förderprogramm 2022 aufgenommen, darunter der grundhafte Ausbau der Kreisstraße K 205 Trockenborn bis Seitenbrück – nach mehrmaliger Antragstellung. Mit großer Freude erhielt Landrat Heller am 1. September die Mitteilung vom zuständigen Landesamt. Damit kann ein erster Bauabschnitt bis zur Flurgrenze Trockenborn realisiert werden. In diesem Zuge wird auch eine neue barrierefreie Bushaltestelle entstehen. Die Gesamtbaumaßnahme, die bis Seitenbrück realisiert werden soll, musste jedoch mangels Fördermitteln in zwei Bauabschnitte geteilt werden. Der 2. Bauabschnitt wird für das Jahr 2023 nach Abstimmung mit dem Fördermittelgeber beantragt.