Grüße aus Arktis und Sahara ins Saale-Holzland

Wie auch anderswo in Ostthüringen haben die Bewohner des Saale-Holzland-Kreises am Sonntagmorgen nicht schlecht gestaunt: Das angedrohte Schneechaos war ausgeblieben. Die Schneemenge war zwar reichlich, aber längst nicht in der Höhe wie angekündigt. Und vor allem: Auf dem frisch gefallenen Schnee aus arktischen Gefilden hatte der Südwind eine feine Schicht Sahara ausgebreitet.

Der gelb-rötlich gefärbte Schnee ist am Sonntag eines der Hauptthemen in den sozialen Medien gewesen. Ansonsten ist es nach den am Samstagmittag einsetzenden Neuschnee ruhig geblieben am Wochenende im Saale-Holzland-Kreis. „Es gibt keine wetterbedingten besonderen Vorkommnisse zu vermelden", hieß es am Sonntagmittag aus der Polizeistation Stadtroda der Polizeiinspektion im Saale-Holzland-Kreis auf Nachfrage. Und auch aus der Stützpunktfeuerwehr Eisenberg hieß es mit Blick auf den gesamten Landkreis: „Besondere Ereignisse hat es nicht gegeben."

Rettungskräfte im Kreis in Alarmbereitschaft

Angesichts des angedrohten Winterchaos für Thüringen zwischen den Wetterfronten mit Wüstenwind im Süden und arktischen Schneestürmen im Norden waren die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren und medizinischem Rettungsdienst in Alarmbereitschaft gegangen -- und mussten zum Glück am Wochenende nicht in Größenordnungen ausrücken.

Auch die Hochwassergefahr vor allem an der Saale, aber auch an der Weißen Elster ist zunächst gebannt. Mit dem Übergang von Regen in Schnee und frostigen Temperaturen fließt vorerst kein weiteres Schmelzwasser in die Flüsse und deren Zuläufe. Damit kann das zwischenzeitlich hoch stehende Wasser in den Flüssen vorerst abfließen -- bis die nächste Schneeschmelze kommt. Reichlich Schnee bei Dauerfrost wird im Saale-Holzland für die nächsten Tage noch erwartet.