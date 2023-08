Grundsteinlegung in Schkölen gefeiert: Bauvorhaben geht in nächste Runde

Schkölen. In Schkölen baut die Firma Exsos eine Seniorenwohnanlage. In gut einem Jahr sollen die Arbeiten fertig sein.

In Schkölen geht der Bau einer Seniorenwohnlage durch die Firma Exsos in die nächste Runde. Am Freitag feierte das Unternehmen Grundsteinlegung auf der Baustelle. Künftiger Betreiber der Pflegeeinrichtung mit 55 Plätzen, die den Namen „Landhaus Schkölener Hof“ erhielt, ist der Betreiber Victor’s Group.

Erinnerungen an erste Gespräche und Besuche

Im Idealfall dauere es nicht so lange bis zur Grundsteinlegung, doch den Idealfall habe es in der 35-jährigen Geschichte des Unternehmens noch nie gegeben, so Thoralf Bäring, einer der drei Geschäftsführer der Firma Exsos aus Ilmenau in seiner Ansprache zur feierlichen Grundsteinlegung in Schkölen. Noch gut könne er sich an die ersten Gespräche und Besuche in Schkölen vor etwa drei Jahren erinnern. „In jedem Ort gibt es anfangs mehr oder weniger Bedenken, Fragen und natürlich auch Bedürfnisse und Wünsche aller Art“, sagte Bäring. Auch der ideale Standort müsse zunächst gefunden werden, all dies koste Zeit, die man sich gerne nehme.

Als sie das Amt von Vorgänger Matthias Darnstädt übernommen habe, sei der konkrete Standort der Anlage noch offen gewesen, so Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancova (parteilos). „Der Anfang war nicht leicht“, erinnerte sie. Man habe viele Gespräche geführt und sei nicht immer einer Meinung gewesen. Nun sei eine wunderbare Lösung gefunden worden. Besonders wolle sie dem Kleingartenverein, für dessen Kooperation danken.

So hatte für das Bauvorhaben ein Teil der am Standort ansässigen Kleingartenanlage weichen müssen. Einige der Betroffenen bauten ihre Gärten auf der gegenüberliegenden Seite der Straße neu auf. Auch war die Population der europäisch geschützten Zauneidechse vorgefunden worden, weshalb unter anderem ein Maßnahmenplan zur Umsiedlung der Echsen vom Baufeld in den Bereich der verbleibenden Kleingartenanlage erarbeitet sowie ein Habitat zum Überwintern angelegt wurde.

„Ein wichtiger Meilenstein“

Die Grundsteinlegung sei ein wichtiger Meilenstein und auch ein symbolischer Akt, erklärte Chantal Ostermann von der Geschäftsleitung des künftigen Pflegebetreibers Victor’s Group. Es sei wichtig, älteren Menschen einen Ort zu bieten, um in gewohnter Umgebung alt werden zu können.

Neben dem Befüllen einer Kupferhülse, unter anderem mit Münzen, einer Tageszeitung und Bauplänen hinterließen Jens Hertzer (Exsos Geschäftsführer), Thoralf Bäring sowie Chantal Ostermann ihre Handabdrücke auf einer „Grundstein“-Holztafel. Auch Kinder der drei ortsansässigen Kindergärten aus Schkölen, Dothen und Hainichen verewigten sich mit Handabdrücken. Zudem bereicherten die kleinen Gäste das Programm mit Gesangs- und Tanzaufführungen.

1000 Kubikmeter Holz werden verbaut

Vor etwa drei Monaten war laut Geschäftsführer Bäring Baustart in Schkölen. Einer der nächsten Schritte sein nun der Beginn der Holzmontage. Circa 1000 Kubikmeter Holz würden insgesamt verbaut. Die Montagezeit betrage etwa zehn Wochen, dann stehe der komplette Rohbau, so Bäring. Momentan betreibt die Firma aus Ilmenau demnach acht laufende Bauprojekte. „Alle zwei Monate beginnen wir ein neues Projekt“, sagt Thoralf Bäring. Die Art der Wohneinrichtung, wie sie in Schkölen entsteht, habe das Unternehmen bereits zehn Mal verwirklicht. So soll es hier künftig rund 55 Wohnplätze geben. In der Anlage entstehen vier Partnerzimmer sowie 48 Einzelzimmer. „Es freut uns sehr, dass wir die Victor’s Group als Partner gewinnen konnten“, ließ Bäring wissen. Gänzlich unbekannt seien sich die beiden Unternehmen nicht, man habe bereits einige Projekte gemeinsam umgesetzt.

Richtfest im November geplant

In einem Jahr könne mit dem Einzug der ersten Bewohner gerechnet werden, informierte Chantal Ostermann. Interessenten könnten sich jederzeit schon bei dem Pflegebetreiber, dessen Sitz in Saarbrücken ist, melden. Aufgeteilt sei die Anlage in vier familiäre Wohngruppen auf zwei Etagen. Auch Friseur, Fußpflege sowie ein Café mit Veranstaltungen sollen im Objekt integriert werden. Die Wohnplätze seien mit Vollverpflegung. „Aber wir kochen auch gemeinsam mit den Bewohnern und es gibt Back-Gruppen“, so Ostermann. Sechs Einrichtungen in dieser Art werden von dem Unternehmen schon betreut, insgesamt sollen es 17 werden.

Am 16. November um 14 Uhr steht der nächste große Meilenstein an, dann soll auf der Baustelle in Schkölen Richtfest gefeiert werden.