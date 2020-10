Gundermann-Abend im Klubhaus von Crossen

Die Mitglieder vom Kabarett Wirsing aus Gera sind nach eigenen Aussagen begeisterte Gundermann-Anhänger. Am 17. Oktober ist das Ensemble mit einem Gundermann-Abend in Crossen zu erleben.

Der Todestag des Liedermachers und Rockmusikers Gerhard Gundermann jährte sich in diesem Jahr bereits zum 22. Mal. „Und obwohl sein Tod nun schon so lange her ist, lebt sein Andenken in seinen Liedern weiter“, meint das Kabarett Wirsing.

Gundermann, der „singende Baggerfahrer aus Hoyerswerda“, wird oft als die Stimme des Ostens beschrieben. Das Geraer Ensemble hat dem Liedermacher, der im Juni 1998 mit nur 43 Jahren einem Gehirnschlag erlegen ist, ein eigenes Programm gewidmet.

Denn die Musiker vom Kabarett Wirsing sind begeisterte Gundermann-Anhänger und interpretieren seine Songs, integrieren sie in ihre Programme und feiern ihn in einem „Gundermann-Abend à la Wirsing“. Denn: „Seine Gedanken zur Gesellschaft, seine Liebe zu den Menschen und seine nahezu zoologischen Beobachtungen ihrer Verhaltensweisen sind einfach unvergessen.“ Es sei einfach faszinierend, dass damals wie heute seine treffenden Sichtweisen stimmten.

Wegen begrenzter Platzzahl Karten möglichst vorab kaufen

Mit seinem Gundermann-Abend gastiert das Kabarett Wirsing am Samstag, 17. Oktober, im Klubhaus von Crossen. Dort präsentieren die Künstler, die sonst als Kabarettisten auf der Bühne stehen, wirsingtypisch arrangierte, liebevoll ausgesuchte Songs, die sie mit Herz und Leidenschaft singen und spielen wollen.

Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen ist die Platzzahl für die Veranstaltung begrenzt. „Wenn möglich, sollten Interessierte ihre Karten im Vorverkauf erwerben“, bittet Klubhausleiterin Carla Meißgeier. Bis zum Sitzplatz muss zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Gundermann-Abend am Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, Klubhaus Crossen. Da die Platzzahl begrenzt ist, bitte den Vorverkauf im Klubhaus nutzen, Telefon 036693/24 87 27