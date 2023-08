Gunter Emmerlich mit spitzer Zunge in der Heimat

Hainspitz. Das Multitalent liest am 9. September in Hainspitz aus seinem neuen Buch.

Gunther Emmerlich, Jahrgang 1944, Fernseh-Moderator, Botschafter der Carreras Leukämie-Stiftung, „Bambi“-Preisträger, Inhaber des Bundesverdienstkreuzes, Ehrenbürger von Eisenberg und Wein-Botschafter des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut, ist bekannt für seine spitze Zunge. Intelligente Texte, in satirische Gewänder gehüllt, bringt das ehemalige feste Ensemblemitglied der Semperoper Dresden via Tonträger und Bücher unter die Leute.

Nach Veröffentlichungen wie „Ich wollte mich mal ausreden lassen“, „Zugabe“ und „Spätlese“ legt er nun mit „Fortgeschritten“ – Man muss den Tatsachen ins Auge sehen, und wenn sie noch so erfreulich sind, nach. Einige Kostproben bringt der ausgebildete Opernsänger am 9. September mit nach Hainspitz, wo er sein Publikum mit Erlebtem und Gedachtem, Freudigem und Heiterem, Traurigem und Wehmütigem sowie Denk- und Erinnerungswürdigem unterhalten will. Unserer Zeitung erzählte er, was ihn mit der Heimat verbindet.

Herr Emmerlich, wann waren Sie das letzte Mal daheim in Eisenberg?

Gerade erst. Ich habe dort einen Sohn mit Familie, einige Freunde und meine erste Liebe, mit der ich mich immer wieder gern zum Plaudern treffe.

Ihr viertes Buch heißt „Fortgeschritten“. Wie meinen Sie das?

Ich meine das, wie man es von mir gewohnt ist – ironisch. Zum Beispiel bin ich ja im fortgeschrittenen Alter. Außerdem vertrete ich die Ansicht, dass wir gar nicht so fortgeschritten sind, wie man uns das weismachen will. Das nehme ich auf die Schippe.

Immer darauf bedacht, allen möglichen Tatsachen ins Auge zu sehen?

So ist es. Das ist übrigens Ausdruck meines ungebrochenen, lebenbejahenden Optimismus.

Kann man das Leben in Ihrer Wahlheimat Dresden bejahen?

Das kann man überall. Man muss nur ein Auge dafür haben, wo diese Grundhaltung Nahrung erhält. Heute muss man vielleicht ein wenig länger suchen als früher, aber es gibt ja immer Gründe, mit dem Leben zu hadern. Man muss eben auch Kraft aufwenden, um das Leben erträglich zu gestalten, dabei aber nicht jeden Missgriff anderen in die Schuhe schieben.

Satiriker haben es zunehmend schwer. Mit Aussagen, die vor wenigen Jahren als brüllend komisch empfunden wurden, ecken sie heute an. Wird Ihre Ironie verstanden oder nimmt man Ihnen manches übel?

Das ist mir eigentlich wurscht. Ich will den Menschen aufs Maul schauen, ihnen aber nicht nach dem Munde reden.

In Hainspitz werden die Leute Ihnen aufs Maul schauen. Was werden sie hören?

Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend. In dem Saal, in dem die Lesung stattfindet, war ich schon zu Tanzveranstaltungen. Gegenüber befand sich die Werkstatt von Arthur Baum. Er schraubte an Motorrädern und Motorbooten. Dort war ich oft. Erstens wegen der Motorräder, zweitens wegen seiner hübschen Tochter.

Gelegenheit für romantische Stunden bot der Hainspitzer See?

Den See habe ich in einem Jugendprojekt in der 9. oder 10. Klasse mal mit entschlammt. Wir wateten wochenlang mit Gummistiefeln im Morast herum. Eigentlich hätte längst das Wasser abgelassen werden müssen, doch in der DDR dauerte alles etwas länger. Deshalb war der See total verschlammt.

Neben Rückbetrachtungen gibt es aber auch...

Ereignisse aus der Gegenwart, natürlich. Ich gehe ja mit offenen Augen durchs Leben und habe auch einen ungebeugten Hang zur Selbstironie. Das heißt, ich haue mich selbst gern in die Pfanne.

Damit das auch sicher klappt, kommen Sie nicht allein?

Ich bringe den Musiker Frank Fröhlich mit. Er untermalt meine Lesung nicht nur, er ist ein genialer Partner. Die Besucher werden von Blues über Chansons, Rock bis Jazz einiges zu hören bekommen. Fröhlich ist auch in Dresden ein gefragter und bekannter Musiker, der selbst mehr als 40 CD veröffentlicht hat.

Freuen Sie sich auf Hainspitz?

Sehr sogar. Ich mag die freundliche Atmosphäre im Saal und das meine ich ernst. Dort merke ich, dass ich daheme bin. Ich bin dieses Jahr auch in Frankreich und Spanien aufgetreten, aber das ist nicht dasselbe. Daher lege ich Wert auf diese Reihenfolge: Hainspitz, Frankreich, Spanien.

Zum guten Schluss noch einen weisen Satz, bitte.

Auf der Suche nach freundlichen Dingen im Leben wird man immer erfolgreich sein. Man muss sich nur Mühe geben.

9. September, 19 Uhr Liveabend mit Gunther Emmerlich, Einlass ab 18 Uhr, Gemeindesaal an der B7, Tickets im Vorverkauf unter 01520/2645528