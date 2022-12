Gymnasium Stadtroda hat Weihnachtsmarkt abgesagt

Am Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium in Stadtroda sind derzeit viele Lehrer und Schüler krank.

Stadtroda. Stadtrodaer Schule will die Veranstaltungen im Januar nachholen – in anderer Form

Schülerinnen und Schüler des Stadtrodaer Gymnasiums hatten für kommenden Mittwoch einen Weihnachtsmarkt mit anschließendem Weihnachtskonzert in der St. Salvator Kirche vorbereitet. Beides wird nun aufgrund des hohen Krankenstandes an der Schule abgesagt, wie Schulleiterin Steffi Xylander am Montag mitteilt. Demnach seien von 390 Kindern am Gymnasium 159 krank. Bei den Lehrkräften würden 10 von 38 ausfallen. Deshalb würden teils Klassen zusammengelegt oder per Distanzunterricht mit Aufgaben für zu Hause versorgt. Die Veranstaltungen sollen in abgewandelter Form im Januar nachgeholt werden.