Von links: Lena Haun, Lena Thiemann und Juliette Bähr vom Team des AWO Kinder- und Jugendhauses „Sicor“ in Eisenberg und Jeanette Lippold, Nadine Fernandez-Cabello und Ulrike Reinicke, die Organisatorinnen vom Kinderkleiderbasar auf einem der neuen Sofas.

Hängematten und Sofas für das Kinder- und Jugendhaus in Eisenberg

Eisenberg. Das Team vom Kinderkleiderbasar überreicht einen Erlös in Höhe von 800 Euro

Während draußen der Regen tost, wird im Aufenthaltsraum vom Awo Kinder- und Jugendhaus „Sicor“ in Eisenberg am Tisch gemütlich mit bunter Knete hantiert. Neugierig beäugen große Kinderaugen den Besuch, zu Gast ist das Organisationsteam vom Kinderkleiderbasar in Eisenberg.

Für einen gemütlichen Filmabend

Insgesamt 800 Euro konnten aus den gesammelten Erlösen des jüngsten Kleiderbasars in der Stadthalle an die Einrichtung überreicht werden. Angeschafft wurden dank der finanziellen Unterstützung zwei neue Spielsofas für die Kinder der Zwergengruppe im Alter von zwei bis acht Jahren. Für die Kinder der größeren Gruppe namens Ankerplatz konnten zudem zwei neue Hängematten mit Holzgestellen für den Außenbereich gekauft werden.

Zwar habe man auch vorher schon Liegeflächen für die Kinder im Aufenthaltsraum gehabt, erklärt eine Mitarbeiterin vom Kinder- und Jugendhaus, diese seien allerdings nicht ganz so gemütlich gewesen, wie die neuen Sofas. So werde etwa freitags immer ein gemütlicher Filmabend mit Popcorn und Co. veranstaltet, für die Kinder oft ein Highlight der Woche.

Warum die Erlöse dieses Mal an das Kinder-und Jugendhaus gegangen seien? „Das Kinder-und Jugendhaus hatte erst sein 5-jähriges Jubiläum“, erklärt Ulrike Reinicke vom Organisationsteam. Dies sei ein schönes Ereignis zu dem man mit der Spende nochmals gratulieren wolle. Auch sei der Andrang beim jüngsten Eisenberger Kinderkleiderbasar wieder riesig gewesen, worüber man sich sehr gefreut habe.

Der neue Termin steht schon fest

Ein neuer Termin für den nächsten Basar im Frühjahr steht ebenfalls bereits fest. So soll in der Stadthalle am 13. April wieder zum Stöbern und Bummeln eingeladen werden, verraten die Organisatorinnen.