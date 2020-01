Am 29. Februar können Groß und Klein in Hainchen auf dem Saal Fasching feiern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hainchen feiert ersten Fasching im sanierten Saal

Viele ehrenamtliche Stunden haben die Mitglieder vom Dorfverein Wethautal und viele Helfer in die Sanierung des Saals von Hainchen investiert. Der kann sich nun von innen wieder richtig sehen lassen. „Der neue Saal wird zur Freude des Dorfvereins gerne für Veranstaltungen genutzt“, schreibt Sandy Strauß vom Verein. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr endlich wieder Fasching feiern können.“

Am 29. Februar sind auf dem Saal zunächst die kleinen Narren an der Reihe, bevor am Abend der Faschingstanz mit den „Super-Hainys“ auf der Bühne und DJ Sven hinter dem Mischpult beginnt. Die Verkleidung sei ein Muss, doch mit welchem Kostüm die Gäste den Saal betreten, bleibt ihnen überlassen. „Es gibt kein Motto, es gibt nur jede Menge Spaß, tolle Musik und einen freiwilligen Eintritt.“

Erlös aus dem Kleiderbasar kommt den Kindern im Ort zu Gute

Gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerkleidung für Kinder wird am 14. März zum Kleiderbasar auf dem Saal angeboten. „Wir freuen uns auch, dass unser Damen-Sale guten Zuspruch findet und wir diesen wieder im alten Konsum anbieten können“, so Sandy Strauß. Der Erlös aus dem Kleiderbasar wird für die Kinder des Ortes eingesetzt. Die Sachspenden, die bei Abholung der Ware durch die Verkäufer gespendet werden, gehen an das Mutter-Kind-Heim nach Gera und den Kindergarten Wethauspatzen in Hainchen.

Auch eine sportliche Tradition des Dorfvereins soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Zum 24. Mal werden am 21. März Freizeitspieler zum Tischtennisturnier im Saal an die Platten treten. Kinder spielen gratis um den Pokal, von den Erwachsenen wird eine kleine Startgebühr erhoben. Aktive Spieler sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Auf einen Blick

Fasching am 29. Februar: 14 Uhr Kinderfasching, 20 Uhr Faschingstanz

Kinderkleiderbasar am 14. März, 9 bis 12 Uhr

Tischtennisturnier für Freizeitspieler am 21. März, Einschreibeschluss ist 12.30 Uhr, Auslosung beginnt 12.45 Uhr

Weitere Informationen oder Anfragen bitte unter E-Mail: dorfverein-wethautal@web.de