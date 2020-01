Der abgelassene See in Hainspitz soll bis Ende Februar wieder befüllt sein. In diesem Jahr will Hainspitz die Aussichtsplattform reparieren.

Hainspitz hat wieder Luft zum Investieren

„Ich bin froh, dass wir jetzt erst einmal aufatmen können“, sagt der Hainspitzer Bürgermeister, nachdem der Haushalt der Gemeinde für dieses Jahr einstimmig beschlossen ist. „Aber wir müssen trotzdem vorsichtig wirtschaften“, meint Jörg Lehmann.

Mit ihren Finanzen steht die Gemeinde wieder auf soliden Füßen. Nach weggebrochenen Gewerbesteuer-Einnahmen in den vergangenen Jahren stand Hainspitz im Vorjahr kurz vor der Haushaltssicherung. Soweit war es allerdings nicht gekommen. Und statt der im Jahr 2019 geplanten Entnahme von Geldern aus der Rücklage, um den Haushalt auszugleichen, könne absehbar in der Jahresrechnung für das vergangene Jahr der Rücklage sogar noch Geld zugeführt werden. Das erklärte der Kämmerer der Stadt Eisenberg als erfüllende Gemeinde für Hainspitz den Gemeinderatsmitgliedern in der Haushaltsdebatte am Dienstagabend.

Das Haushaltsvolumen ist in diesem Jahr mit mehr als 1,23 Millionen Euro um 17.000 Euro höher als im Vorjahr. Die Gemeinde ist in der Lage, aus dem Verwaltungshaushalt mehr Geld als im Vorjahr dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Das ermöglicht ihr zu investieren. „Im Kreisvergleich ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt der überwiegenden Zahl der Gemeinden nicht mehr gegeben“, weiß der Kämmerer. Auch die Aussicht auf die künftigen Haushaltsjahre zeuge von einer leistungsfähigen Gemeinde.

Hainspitz will schneller schuldenfrei werden

Hainspitz plant keine Neuverschuldung. Der laufende Kredit, der vor 20 Jahren für das Gewerbegebiet aufgenommen wurde, wird planmäßig getilgt. Cebulski schlug eine Umschuldung zu besseren Zinskonditionen vor und möglicherweise wird Hainspitz seinen Kredit schneller tilgen können als bis zum Jahr 2030. Unverändert bleiben die Hebesätze für Steuereinnahmen der Gemeinde.

Im Verwaltungshaushalt verbessern sich die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr: Hainspitz erhält nach Jahren erstmals wieder eine Schlüsselzuweisung vom Land, auch die Einnahmen aus Einkommens- und Umsatzsteuer steigen. Die Ausgaben für die Kreis- und die Schulumlage sinken, da deren Höhe auch nach der – schlechten – Finanzlage der Vorjahre in der Gemeinde berechnet wird.

Kindergarten wird für die Gemeinde teurer

Teurer wird für die Gemeinde der Kindergarten. Die Zuweisungen vom Land dafür sinken. Von umliegenden Gemeinden kommt weniger Geld, da weniger Gastkinder im Hainspitzer Kindergarten betreut werden und die Betriebskosten beim Träger Arbeiterwohlfahrt steigen und somit die Zuschüsse der Gemeinde an die Awo. Im Haushalt wird mit einem Mehraufwand von 100.000 Euro für die Kita gerechnet.

Für Investitionen sind in diesem Jahr knapp 40.000 Euro geplant für viele kleinere Sachen wie die Reparatur des Stegs am See und die Instandhaltung des Gewässers, der Anschluss des Klengelschen Wegs an die Breitbandversorgung, die Sanierung der Straße „Am Schwarzen Teich“ und der weitere Umbau der Straßenbeleuchtung. Von den Haushaltsresten aus dem Vorjahr sollen Restarbeiten am erweiterten Kindergarten erledigt werden.