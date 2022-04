Hainspitz plant Seniorenfeier

Kuchenbasar in Hainspitz in früherer Zeit.

Hainspitz. Mehr Kuchen und nachbarschaftliche Hilfe willkommen in Hainspitz

Eine Hundetherapeutin und der Kindergarten sind am 21. Mai eingeladen, die Frühjahrsfeier für Senioren in Hainspitz zu bereichern. Wie Bürgermeister Jörg Lehmann in der Gemeinderatssitzung am Dienstag informierte, spendet der Feuerwehrverein Bratwürste und Brötchen.

Gern könnten noch einige Anwohnerinnen und Anwohner mehr bei der Vorbereitung helfen, etwa einen Kuchen backen.

Samstag, 21. Mai, 14 Uhr, Gemeindesaal Hainspitz