Hainspitz prüft Programm Dorfkümmerer

Hainspitz. Bürgermeister: Sinnvolle Hilfsangebote

In Hainspitz will Bürgermeister Jörg Lehmann prüfen, ob es für die Gemeinde sinnvoll ist, sich am Dorfkümmerer-Programm aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ) in Thüringen zu beteiligen. Er verwies in der Gemeinderatssitzung am Dienstag auf das Beispiel Serba, wo Kathrin Löbel in dieser Funktion das soziale Leben um viele sinnvolle Angebote bereichere. „Ich mache mich kundig“, sagte er den Ratsmitgliedern. Er hielte es für vorteilhaft, im Ort eine weitere Ansprechperson für soziale Probleme, Hilfestellungen und kulturelles Leben zu etablieren. Ein zustimmender Kommentar aus der Runde verwies etwa auf Hilfe bei den anstehenden neuen Grundsteuerbescheiden.