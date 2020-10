Hainspitzer Werkstatt auf Elektro-Zukunft eingestellt

Die elektrischen Streetscooter-Zustellfahrzeuge der Deutschen Post markieren ein sichtbares Zeichen des Wandels bei Antriebskonzepten auch von Nutzfahrzeugen. Vielerorts sind die gelben Lastkraftwagen auf den Straßen anzutreffen. Wie jedes Fahrzeug, müssen auch diese ab und an gewartet, repariert, kontrolliert werden. Eine Freie Kfz-Werkstatt in Hainspitz hat sich damit ein weiteres Standbein geschaffen. Denn der E-Mobilität gehört die Zukunft, ist sich Kevin Plischke sicher.

Plischke leitet gemeinsam mit Steffen Hofmann die Hafa - Hainspitzer Fahrzeugservice GbR. „Wir reparieren seit fast drei Jahren die Streetscooter der Post. Die Fahrzeuge kommen vor allem aus Weißenfels, Hermsdorf und Stadtroda“, erläutert Kevin Plischke.

Die Inhaber Steffen Hofmann und Kevin Plischke (von rechts) zeigen den Motorraum eines der Fahrzeuge. Dicke Gummihandschuhe sind Pflicht beim Umgang mit der 400-Volt-Elektroanlage. Foto: Martin Schöne

Wenig später wird er dicke rote Gummihandschuhe überstreifen, um zu zeigen, welche Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten an den stromführenden Komponenten nötig sind. „Ich war erst gestern beim Lehrgang“, sagt er am Donnerstag. Zu diesem Zeitpunkt stehen drei der gelben Zustellfahrzeuge auf dem Betriebshof.

Ganz normale Verschleißreparaturen

Nach mehreren Hochvoltschulungen habe er nun mit dem „HV-3“-Schein die Qualifikation erlangt, um auch in der Batterie arbeiten zu dürfen. Ohne die entsprechenden Kenntnisse könne der Umgang mit der elektrischen Anlage mit 400 Volt sehr gefährlich werden. Meist seien die nötigen Reparaturen allerdings nichts anderes als bei klassisch benzin- oder dieselgetriebenen Wagen. „Ganz normale Verschleißreparaturen.“ Einen der E-Motoren habe er noch nie wechseln müssen, die seien sehr haltbar.

„Wir sind eine recht kleine, freie Werkstatt und reparieren mit den Streetscootern mehr Elektroautos als alle anderen in der Region“, sagt Plischke und sieht das ein Stück weit als Alleinstellungsmerkmal. Bis zu zehn dieser Fahrzeuge habe man in manchen Wochen im Haus repariert. Insgesamt seien es bestimmt schon 200 gewesen, fügt Hafa-Mitinhaber Steffen Hofmann hinzu. „Die Streetscooter fahren eigentlich recht gut, obwohl sie nur 50 PS haben. Das Konzept ist gar nicht so schlecht“, sagt Kevin Plischke. Er sieht die Elektro-Kompetenz im Unternehmen auch als Vorteil zur Aufstellung der Firma für die Zukunft der Mobilität: „Die ist definitiv elektrisch. Ob es aber bei der Batterie bleibt, oder irgendwann eine Brennstoffzelle den Strom liefert, das steht in den Sternen.“