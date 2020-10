Eisenberg-Kursdorf. Einen Monat lang im Oktober Bauarbeiten: Kanaldeckel in der Straße sollen reguliert werden.

Halbseitige Sperrung in Kursdorf

Mit erheblichen Verkehrseinschränkungen haben Autofahrer auf der Landesstraße 3007 in Kursdorf im Oktober zu rechnen. Im Zeitraum von Montag, 5. Oktober bis zum Monatsende soll die Ortsdurchfahrt Kursdorfer Straße in dem Eisenberger Ortsteil halbseitig gesperrt werden. Das hat die Untere Verkehrsbehörde in der Stadt Eisenberger mitgeteilt.

Grund für die halbseitige Sperrung sind Bauarbeiten im Auftrag des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung Eisenberg (ZWE). Vorgesehen ist, mit einer Wanderbaustelle die abgesunkenen Schachtabdeckungen des Abwasserkanals im Straßenbereich zu regulieren. Neben Sicherungsmaßnahmen soll während der Bauzeit entlang des Gehweges ein Halteverbot angeordnet werden.