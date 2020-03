Königshofen. Das schwäbische Abbund-Unternehmen will in diesem Jahr in seinen Standort in Königshofen investieren.

Hammer in Königshofen weiter auf Wachstumskurs

Die Hammer Holzbautechnik GmbH hat nach eigenen Angaben den Rekordumsatz von 11,57 Millionen Euro aus dem Jahr 2018 nochmals um mehr als 18 Prozent auf 13,67 Millionen Euro im Jahr 2019 versteigert. Das verkündete Geschäftsführer Michael Bühler bei der Vorstellung des Jahreszielplans allen Mitarbeitern aus den Standorten Königshofen (Thüringen) und Fichtenberg (Baden-Württemberg). Sie trafen sich in einem Tagungshotel in Elfershausen bei Bad Kissingen, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen und die Ziele für das neue zu besprechen.

Die Fichtenberger schafften 2019 außerdem zehn neue Arbeitsplätze. Mittlerweile beschäftigt Hammer 70 Mitarbeiter. 2020 werden noch weitere Kollegen dazukommen. Geschäftsführer Bühler: „Von dem guten Ergebnis sollen natürlich alle profitieren. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, die so etwas Großartiges geleistet haben.“ So verteilt die Firma einen beachtlichen Teil des Gewinns an alle Beschäftigten als Prämie.

In Königshofen soll ein großes Lagerzelt entstehen

Die erneute Umsatz- und Gewinnsteigerung im vergangenen Jahr soll die Basis für weitere Investitionen werden. „Die Zukunftsaussichten im Baugewerbe und vor allem im Holzbau sind weiterhin positiv. Wir wollen weiter wachsen und unsere sehr gute Marktposition als Komplettdienstleister für Zimmerei-, Dachdecker- und Baubetriebe ausbauen“, so Bühler.

Um diese Ziele zu erreichen, plant Hammer Investitionen: Im Stammsitz in Fichtenberg soll eine neue Produktionshalle in Leichtbauweise gebaut werden. Dort will die Firma Dachelemente fertigen. In der Niederlassung in Königshofen soll ein großes Lagerzelt entstehen. Sieben weitere Mitarbeiter würden eingestellt, um die Wachstumspläne meistern zu können: drei Zimmerer in der Produktion, einen Zimmerermeister in der Arbeitsvorbereitung, zwei Vertriebsmitarbeiter und einen Verwaltungsangestellten.

Verdiente Mitarbeiter geehrt

Am Ende der Tagung ehrte die Firma Hammer treue und verdiente Mitarbeiter für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit. Seit zehn Jahren ist Karsten Müller in der Niederlassung Königshofen im Produktionsteam dabei. Die beiden Produktionsleiter Thomas Schulz und Ralf Frank (beide Fichtenberg) sind seit 15 Jahren im Unternehmen beschäftigt. Für ihre 20-jährige Zugehörigkeit wurden Enrico Sellmann, Tino Müller, Stefan Fricke und Ralf Kämmerer aus der Niederlassung Königshofen geehrt.

Ebenfalls seit 20 Jahren arbeiten Doreen Herrmann und Hans Picker von der Firma Holz Picker aus Schleiz als freie Mitarbeiter im Verkauf und als Projektleiter.