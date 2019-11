Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handwerk dominiert bei „Unternehmer in Verantwortung“ im SHK

Die Fleischerei Wohlgezogen aus Rutha, die Bau- und Möbeltischlerei Haake aus dem Schkölener Ortsteil Wetzdorf sowie das Autohaus Dimmler aus Bürgel sind am Donnerstagnachmittag mit den ersten drei Plätzen des Preises „Unternehmer in Verantwortung“ des Saale-Holzland-Kreises ausgezeichnet worden. In Thüringen wollten es die Menschen immer genau wissen, wenn es um „ihre Wurst“ geht, sagte Laudatorin Silvia Voigt, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal über Fleischermeister René Wohlgezogen der im Jahr 2000 seinen eigenen Betrieb in Rutha gegründet hat – inzwischen mit immerhin 22 Mitarbeitern. Etliche eigene Lehrlinge sind auf diesem Wege im Unternehmen verblieben. Auch für so viel Beharrlichkeit erhielt der erfolgreiche Fleischermeister in diesem Jahr den ersten Preis.

Ähnlich handhabt man es mit dem Nachwuchs in der Tischlerei Haake aus Wetzdorf. Laudator Thomas Jüttner, Vorsitzender der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis, lobt zum Beispiel für übertarifliche Bezahlung und alljährliche Ausbildung eines Lehrlings im 1993 gegründeten Betrieb. Sogar vor Schülern trete Swen Haake auf, um für sein Handwerk zu werben. Das vielfältige Engagement etwa als Innungsobermeister sowie als Wehrführer der Feuerwehr und Gründer der Jugendfeuerwehr in Wetzdorf zeige wahrhaftig den „Unternehmer in Verantwortung“.

Rückgrat für den Saale-Holzland-Kreis

Dass das Handwerk Rückgrat der Wirtschaft im Saale-Holzland-Kreis ist, zeigt sich auch beim Drittplatzierten. Das Autohaus Dimmler aus Bürgel – im Jahr 1990 gegründet und 2017 an die nachfolgende Generation mit Frank Dimmler und Katy Dimmler-Preller übergeben – engagiere sich vielfältig für seine Mitarbeiter. Das hebt Wolfgang Jakob hervor, der selbst Tischlermeister in Bürgel ist – und Vizepräsident der Handwerkskammer Ostthüringen. Von der Hilfe bei Kita-Gebühren bis hin zu Eis und Getränken bei Hitze kümmere man sich vielfältig – und das Engagement für den Bürgeler Faschingsclub sei auch nicht zu vergessen.

Insgesamt sieben Unternehmen waren in diesem Jahr für den Preis nominiert. Die Sieger auszuwählen, sei ausgesprochen schwierig gewesen, sagte Landrat Andreas Heller (CDU). Auch die Sparkasse, Sponsor der Preise in Höhe von 1000, 750 und 500 Euro für die ersten drei, übte sich im Bauchpinseln: „Unternehmer gehen Wagnisse ein. Wir wissen um das Engagement jedes einzelnen“, sagt Vorstandssprecher Michael Rabich. Mit der Veranstaltung „Unternehmer in Verantwortung“ solle genau das ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, so Heller. Viele kleine Betriebe arbeiteten jeden Tag unauffällig und zuverlässig, ohne dafür Lob einzufordern. Der Preis will aber genau das: herausstellen und loben – speziell für Betriebe mit höchstens 25 Beschäftigten.

Arbeitskräfte nicht nur aus der Region

Nicht zuletzt 4500 kleine Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten bildeten den harten Kern im Saale-Holzland-Kreis, so Heller. 3,8 Prozent Arbeitslosigkeit zeigten das – und sie zeigten auch, dass man sich über die Schulen hinaus um neue Arbeitskräfte bemühen müsse. Das vor Ort nachwachsende Potenzial reiche nicht aus. „Auch wenn unsere Kindergärten und Schulen erfreulich voll sind.“