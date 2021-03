Handwerkskunst zieht in Eisenberg in den Garten

Ihre Schau kunstvoll gefertigter Töpferwaren hat die Eisenberger Töpferin Brigitte Schliebner am Wochenende in den Garten verlegt. Zu Werkstatt-Besichtigungen durften die Kunsthandwerker am Tag der offenen Töpfereien in diesem Jahr nicht einladen – wegen der Lockdown-Beschränkungen in der Corona-Pandemie.