Hartes Wasser ruiniert nicht nur Waschmaschinen. Starke Kalkablagerungen sind auch in der Küche ärgerlich.

Eisenberg/Schkölen. Um das sehr harte Leitungswasser in Crossen soll es zur Versammlung des ZWE am Dienstag gehen.

Hartes Wasser in Crossen ist Thema bei Verbandsversammlung

Wie das extrem harte Wasser, das in Crossen aus den Wasserhähnen der Verbraucher läuft, weicher werden kann – darum soll es am Dienstag unter anderem in der nächsten Verbandsversammlung des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) gehen. Die LOPP Planungsgesellschaft wird den aktuellen Stand der Planung den Vertretern der Mitgliedskommunen im Verbandsgebiet im Norden des Saale-Holzland-Kreises vorstellen.

Die Verbandsversammlung wird am Dienstagabend nicht wie üblich im ZWE-Gebäude in Eisenberg stattfinden. Damit die Corona bedingt geltenden Abstandsempfehlungen eingehalten werden können, ist der Ratskellersaal in Schkölen diesmal der Sitzungsort.

Zudem wird die Versammlung um 18 Uhr mit einem nichtöffentlichen Teil hinter verschlossenen Türen beginnen. „Der wird nicht allzu lange dauern, etwa eine Viertelstunden“, schätzt der Verbandsvorsitzende, Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt. Danach werde die Öffentlichkeit in den Saal gebeten.

Weitere Themen werden die Erhebung von Umsatzsteuer auf privatrechtliche Entgelte im Bereich Abwasser sowie der Beitritt des Zweckverbandes zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen sein.