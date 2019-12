Die letzte verbliebene Glocke im Glockenturm von Hartmannsdorf soll an Heiligabend erstmals wieder läuten. Ein Defekt an der mechanischen Aufhängung hatte die Glocke zum Schweigen verdammt.

Hartmannsdorf. Der Heimatverein lädt am 24. Dezember zum Turmblasen am Glockenturm ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hartmannsdorf: Heiligabend läutet erstmals die Glocke wieder

Der Heimatverein von Hartmannsdorf lädt am 24. Dezember bereits zum siebten Mal zum Turmblasen an den Glockenturm ein. „Nach langer Zeit wird dazu auch die Glocke wieder läuten“, verrät Rolf Strauß vom Verein. Ein Defekt an der mechanischen Aufhängung hatte die Glocke verstummen lassen, nun darf sie am Heiligen Abend wieder erklingen. Auch die Ausstellung zur Geschichte von Hartmannsdorf, das 1452 erstmals urkundlich erwähnt wurde, kann im Turm besichtigt werden. Gäste dürfen sich zudem auf Glühwein freuen.

Dienstag, 24. Dezember, 15 Uhr, Glockenturm Hartmannsdorf