Hartmannsdorf hinterfragt den Winterdienst

Hartmannsdorf. Der Gemeinderat von Hartmannsdorf hatte in seiner vergangenen Sitzung über eine überplanmäßige Ausgabe in Sachen Winterdienst zu entscheiden.

Es kam zu einer lebendigen Debatte bezüglich der überplanmäßigen Ausgabe in Sachen Winterdienst. Bürgermeister Armin Baumert erkannte zwar die Umstände eines „etwas verschärften Winters“ an, äußerte sich aber kritisch hinsichtlich des aktuellen Vertrags bezüglich des Winterdienstes auf der Bundesstraße 7. Seiner Ansicht nach werde zu oft auch bei „normalem Wetter“ gestreut und abgerechnet.

Das sahen auch andere Ratsmitglieder so. Ina John sprach auch die resultierende Umweltbelastung an. Die konkreten Mehrkosten wurden zwar nicht öffentlich gemacht, aber John umschrieb es mit den Worten „echt viel für eine überplanmäßige Ausgabe“. Der Rat stimmte bei einer Enthaltung dafür, will sich nun aber noch einmal inhaltlich mit dem bestehenden Vertrag beschäftigen.