Der Gemeinderat von Hartmannsdorf hat zur jüngsten Sitzung den Haushalt der Gemeinde für 2021 einstimmig verabschiedet. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie habe man ausnehmend vorsichtig und sparsam geplant, erklärte Nicole Kühnel, stellvertretende Leiterin der Kämmerei der VG Heideland-Elstertal-Schkölen.

Sollte sich die finanzielle Lage der Gemeinde besser darstellen als geplant, zum Beispiel durch Steuermehreinnahmen oder Grundstücksverkäufe, könne man mit einem Nachtragshaushalt gegensteuern.

Im Jahr 2021 soll auf Baumaßnahmen in Hartmannsdorf zum großen Teil verzichtet werden. Lediglich der Straßenbau, der an den Verkauf eines Grundstücks aus dem Wohngebiet „Das große Stück“ geknüpft ist, sowie förderfähige Baumaßnahmen wurden in den Plan aufgenommen. Dazu gehören Baumaßnahmen am Kindergarten in Höhe von 50.000 Euro, die mit 45.000 Euro Fördermitteln und 5000 Euro aus der Infrastrukturpauschale finanziert werden sollen.

Noch unsicher ist die Sanierung vom Dach des Dorfgemeinschaftshauses. Die avisierten Kosten von 100.000 Euro sollen zu drei Viertel mit Fördermitteln abgesichert werden, ein Bescheid dazu stünde aber noch aus. Eine Anschaffung von neuen Geräten für die Gemeinde ist 2021 nicht vorgesehen.

Awo-Umlage für den Kindergarten bleibt der größte Ausgabeposten

Mit 1.255.900 Euro sinkt der Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr (1.346.600 Euro). Das Volumen des Vermögenshaushaltes halbiert sich fast von 754.900 Euro in 2020 auf nun 398.000 Euro in 2021. Das Gesamthaushaltsvolumen beträgt somit 1.653.900 Euro (Vorjahr 2.101.500 Euro).

Mit Blick auf die größten Einnahmen im Verwaltungshaushalt plant die Kämmerei unter anderem mit 180.000 Euro Gewerbesteuer für die Gemeinde. „Ich denke, das ist mit der Pandemie realistisch“, so Nicole Kühnel. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer sollen 2021 nicht erhöht werden.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken von 93.500 Euro im Vorjahr auf nun 76.800 Euro. Das liege daran, so die Kämmerei-Mitarbeiterin, dass für die Berechnung der Zuweisung das Steuerergebnis des Vorvorjahres zugrunde gelegt wird, also in diesem Fall 2019. Da die Gemeinde 2019 eine erhöhte Steuerkraft aufwies, sinken die Schlüsselzuweisungen.

Der größte Posten auf der Einnahmenseite sind mit rund 445.000 Euro die Erstattungen von Gemeinden für sogenannte Fremdkinder, die nicht in Hartmannsdorf leben, aber hier den Kindergarten „Elstertalspatzen“ besuchen.

Mit rund 686.000 Euro belastet die Umlage, die Hartmannsdorf an den Kita-Träger Arbeiterwohlfahrt zahlt, die Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes. „Das ist mit Abstand der größte Posten“, so Nicole Kühnel. Auf rund 336.000 Euro summieren sich die Allgemeinen Umlagen, zu denen die Kreisumlage, die VG-Umlage oder die Umlage für den Feuerwehr-Zweckverband Elstertal zählen.

In die aufgeführten Personalkosten von 99.400 Euro sei die ausgehandelte Tariferhöhung um 1,4 Prozent zum 1. April 2021 bereits mit eingerechnet.