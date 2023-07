Haupthürde der Gemeinde Heideland: Die finanzielle Lage

Heideland. Ein Jahr nach der Wahl – So geht es den neuen ehrenamtlichen Bürgermeistern im Landkreis. Teil 5: Hans-Rüdiger Pöhl, Heideland

„Es geht einfach darum, Heideland voranzubringen“, sagt Hans-Rüdiger Pöhl (CDU) der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Heideland. Mittlerweile ist er gut ein Jahr im Amt, Zeit für einen kurzen Rück- und Ausblick.

„Der Kindergarten macht mir Freude. Das läuft“, so der Bürgermeister. Trotz geburtenschwacher Jahrgänge sei die Kita gut ausgelastet. Auch sei eine Erzieherin altersbedingt in diesem Jahr ausgeschieden, die gut habe ersetzt werden können. Dass die Kinder direkt neben der Straße spielen und den Abgasen der vorbeifahrenden Autos ausgesetzt sind, finde er jedoch nicht gut. Etwas, was er sich anders wünschen würde.

Eine große Baustelle der Gemeinde seien die Straßen. So müsste beispielsweise die Ortsverbindungsstraße zwischen Thiemdorf und Königshofen ertüchtigt werden. Die Bürger würden sich diesbezüglich berechtigt beschweren, sagt er. Doch die finanzielle Situation der Gemeinde schränke den Handlungsspielraum sehr ein. „Wir kommen gerade aus der Haushaltskonsolidierung“, sagt der Bürgermeister. Gerade habe man von der Kommunalaufsicht das „Go“ für den Haushalt bekommen, im vergangenen Jahr habe dieser sogar erst im November gestanden. Bestimmte Aufträge und Vorhaben müssten nun in die Wege geleitet werden. In den Gemeindegebäuden etwa wolle man alles auf LED umstellen.

„Ich war zunächst geerdet und erschrocken“, sagt er über den Beginn seiner Amtszeit. Dies habe nicht viel mit seinem Vorgänger zu tun gehabt, doch es gebe so viele Baustellen. „Ich komme eigentlich aus der Feuerwehr“, so Pöhl. Da sei man immer sachorientiert und wolle die Lage schnell in den Griff kriegen. Allein die Straßen in den Ortsteilen, wenn man Törpla anschaue, da müsste man innerorts alles neu aufbauen. Im September wolle man zunächst in den Ortsteilen Reparaturen an den Straßen durchführen. Wenn das Geld reiche, auch an der Straße zwischen Königshofen und Thiemendorf.

Auch der Bestand der Fahrzeuge bei der Feuerwehr bedürfe dringend Ersatz. Das älteste Fahrzeug sei von 1995, das jüngste von 2000. Ein weiterer Punkt seien die Dorfgemeinschaftshäuser. In Thiemendorf sei die alte Schule durch den Feuerwehr- und Heimatverein zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut worden. In allen anderen Ortsteilen würden die Kosten von der Gemeinde getragen. Das Thiemendorfer Modell könne er sich auch andernorts vorstellen.