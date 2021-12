Haushalt für 2022 und Bauvorhaben in Eisenberg

Eisenberg. Stadtrat Eisenberg tagt am Donnerstag.

Der Beschluss des Stadthaushalts für das Jahr 2022 steht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Donnerstag in Eisenberg.

Zudem sollen Beschlüsse gefasst werden zum Bauvorhaben Festzelt im Schortental sowie zu einer dritten Änderung des Bebauungsplans für das Wohngebiet Siebenfreude. Am Ende der öffentlichen Sitzung haben Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Zutritt nach 3G-Regel

Die Stadtratssitzung findet wegen der Corona-Abstandsregeln in der Eisenberger Stadthalle statt. Der Zutritt für Gäste ist nach der 3G-Regel möglich: also geimpft, genesen oder getestet. Eine aktuelle negative Testbescheinigung ist mitzubringen.

Stadtratssitzung in Eisenberg am Donnerstag, 9. Dezember um 18 Uhr in der Stadthalle.