Heidechor Königshofen blickt auf Konzerte zurück

Heideland. Gelungene Gastauftritte im Advent in Königshofen, Goldschau sowie in Sachsen-Anhalt

Der Heidechor Königshofen blickt auf drei erfolgreiche Weihnachtskonzerte zurück. Wie Chorleiterin Eva Bärthel informierte, gab es Auftritte in der Kirche in Königshofen, in der Kirche in Goldschau sowie im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt. „Wir sangen ein weihnachtliches Konzert in einer mit viel Liebe und guten Ideen im Detail geschmückten Kirche“, erinnert sich Eva Bärthel. Auch für die Heidelerchen, wie die Mitglieder des Chores genannt werden, sei es eine tolle Einstimmung auf die besinnliche Weihnachtszeit gewesen.

Seit mittlerweile sieben Jahren leite sie den Chor, dessen Mitgliederzahl sich jüngst etwas erhöhte und nun bei 22 Sängerinnen und Sängern liegt.

Auch für das kommende Jahr habe der Chor bereits erste Konzerttermine. So organisiere Kantor Philipp Popp für 2023 eine Konzertreihe mit ansässigen Chören und Instrumentalgruppen in verschieden Kirchen. Der Heidechor Königshofen werde unter anderem am 2. Juni in der Kirche in Buchheim auftreten, eine genaue Uhrzeit sei zunächst noch in Planung, so Eva Bärthel.

Mit Blick auf die jüngsten Konzerte danke sie im Namen des Chores allen Beteiligen für deren Mühe und die schönen Stunden, so die Chorleiterin.