Der Heidechor von Königshofen in seiner neuen Chorkleidung.

Heidechor Königshofen entfacht Lust am Singen neu

Heideland-Königshofen. Nach der Zwangspause widmen sich die Sänger wieder ihrer Leidenschaft und proben bald sogar schon Weihnachtslieder

Für den Heidechor Königshofen endete in diesem Monat eine lange Phase der Stille. Das gemeinsame Singen war wie vieles andere auch in der Corona-Pandemie kaum möglich. Seit Juli trifft sich der Heidechor Königshofen nun wieder regelmäßig jeden ersten und dritten Freitag im Monat zum Proben in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Königshofen.

„Wir waren immer im Kontakt und haben telefoniert, gestreamt und die kurze Zeit der Lockerung im letzten Sommer sogar für zwei Proben im Freien genutzt. Aber jetzt geht es endlich wieder richtig los und fast alle sind wieder mit dabei“, freut sich Eva Bärthel, seit 2015 Chefin des gemischten Chores. Der Chor zeigt sich nun auch in neuen Kleidern. 2020 hatten die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Chors ausfallen müssen. Den Ersatztermin 2021 ereilte dasselbe Schicksal. Vorbereitet war eine Party mit einem gemeinsamen Konzert mit dem Partnerchor aus der Pfalz, dem MGV 1903 Pfeffelbach und den Kleinhelmsdorfer Blasmusikanten aus dem Burgenland und weiteren Gästen.

Der Chor als soziales Gefüge

Olaf Lämmer ist der künstlerische Leiter des Chores. Foto: Marcus Cislak

„Aber wir wollen nicht klagen, wir sind alle wohlauf und Zeit für die Jubiläumsfeier ist dann auch noch 2022“, sagt Bärthel. Die Chorgemeinschaft erfülle neben dem Singen auch eine wichtige soziale Funktion, erläutert Olaf Lämmer, der künstlerische Leiter des Chores. Regelmäßige Treffen zu Proben erlaubten den Austausch in der Gemeinschaft, die Konzerte mit dem dazugehörigen Lampenfieber brächten Applaus und die entsprechende Wirkung in der Öffentlichkeit.

Hier sei der Heidechor gut aufgestellt: mit Auftritten zum Kaffeekonzert im Ort, bei ausgewählten Gottesdiensten und zur Umrahmung festlicher Anlässe. Vor allem die Weihnachtszeit sei Chorzeit. Schon ab September würden in den Proben die ersten Weihnachtslieder erklingen.

Zunächst steht Stimmbildung im Vordergrund

Olaf Lämmers Hände greifen in die Tasten. Foto: Martin Schöne

Außerdem gehören Volkslieder, Schlager, Gospelsongs und klassische Chorliteratur zum Repertoire. „Viele gemischte Chöre klagen über Männermangel, nicht so wir im Heidechor. Hier sind wir stimmlich und zahlenmäßig richtig gut aufgestellt, sodass vierstimmig gesungen werden kann und ein satter Chorsound entsteht“, hält Lämmer fest. Bei den ersten Proben werde nun erst einmal die Stimmbildung etwas im Vordergrund stehen und dann gehe es wieder ans Repertoire. Der Chorleiter führt aus: „Dafür sind Notenkenntnisse nicht erforderlich. Jede Stimme wird einzeln vorgesungen oder gespielt und eingeübt. Dabei ist es einfach sich in der Stimmgruppe zu orientieren. Das nennt man Registerprobe.“

So entstehe ein neues Chorlied. In sogenannten Feilproben werde das Repertoire gepflegt. „Jeder kann singen und Singen ist erwiesenermaßen gesund, für Körper und Seele“, sind Bärthel und Lämmer überzeugt. Man hoffe, dass Interessierte nach der Zwangspause in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nun die Gelegenheit nutzen, um vielleicht ein neues Hobby zu erschließen, und einmal bei den Proben vorbeischauen.

Informationen zu den öffentlichen Proben hält Eva Bärthel bereit. Telefon: 0151/25 79 02 70, oder per E-Mail an: elektro-baerthel@gmx.de