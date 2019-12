Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heideland-Elstertal-Schkölen: Broschüre informiert

Wer Informationen zu Sehenswürdigkeiten, ärztlicher Versorgung oder Wohnraum für Schkölen, Thiemendorf oder Crossen haben will, findet Auskünfte dazu seit dieser Woche kompakt aufbereitet in einer neuen Broschüre.

Die Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen (VG) hat das Werk mit insgesamt 36 Seiten in einer Auflage von 5000 drucken lassen. „Die sind verfügbar in der Verwaltung in Crossen und Schkölen, in den Bürgermeister-Sprechstunden und bei einer Reihe von Ärzten oder in Geschäften“, sagt VG-Chef Martin Bierbrauer.

Trotzdem geht man auch mit der Zeit. Verfügbar ist das Heft auch im Netz. „Dort können wir auch Veränderungen vornehmen, wenn sich zum Beispiel Einwohnerzahlen oder Adressen ändern“, so Bierbrauer. Denn neu gedruckt werden soll frühestens in sechs bis sieben Jahren. Die letzte Broschüre ist dabei schon 20 Jahre her. „Einige Mitgliedsgemeinden hatten seither eigene Publikationen.“ Während der Diskussionen um die Gebietsreform vor einigen Jahren habe man dann schlicht nicht gewusst, wie die Verwaltungszuschnitte künftig sein werden. Da habe niemand eine solche Informationsbroschüre ausarbeiten wollen, wenn die Informationen womöglich binnen Jahresfrist nicht mehr gültig sind.

Zahlen musste die Verwaltungsgemeinschaft nichts

Nun ist das anders. Das Vertrauen ist da – und Kosten sind nach Bierbrauers Angaben für die VG nicht entstanden. „Wir konnten das Heft durch Anzeigen finanzieren.“ Zahlen musste man dem Verlag aus dem Schwäbischen daher kein eigenes Geld. Leistungen flossen allerdings in Form von Arbeit, denn die Informationen zu Land und Leuten mussten gesammelt und geordnet werden.

Im Ergebnis finden sich nun Übersichten zu Crossen, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Schkölen, Silbitz und Walpernhain. Verwaltungen, Ortsteile, Veranstaltungsangebote, Kindergärten, Schulen, Ärzte, Unternehmen, Händler und Agrarbetriebe werden vorgestellt – und auch Geschichte ist zu finden. Ebenso gibt es Übersichtskarten einschließlich der Lage von Windrädern oder Funktürmen.

Gerichtet ist die Broschüre an alteingesessene Bürger, Neubürger und solche, die Interesse zum Beispiel an Baugrundstücken haben. „Aber auch an Touristen. Wir bekommen manchmal per Postkarte Anfragen von Leuten, die bei uns zu Besuch waren.“ Manchmal sind solche Prospekte aber auch für Schüler-Projektarbeiten nötig, die sich mit regionalen Themen befassen.

Die „Bürgerinformationsbroschüre ‘Wohnen, Leben, Erholen in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen’“ ist gedruckt unter anderem in den Verwaltungen erhältlich oder im Internet einsehbar unter https://tinyurl.com/swkhkgh