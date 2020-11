Heiligabend in der Eisenberger Stadtkirche St. Peter

Die gegenwärtige Situation erfordert in diesem Jahr eine andere Form des Gottesdienstes. Eine Wandelweihnacht soll deshalb am Heiligabend, 24. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in der Stadtkirche St. Peter in Eisenberg stattfinden.

In der Kirche sind dabei moderne Interpretationen der Weihnachtsgeschichte zu sehen, die vom Religionskurs der 12. Klasse des Eisenberger Gymnasiums gestaltet wurden, heißt es in einer Mitteilung. Parallel dazu werde aus der Weihnachtsgeschichte gelesen und weihnachtlich musiziert.

Die Besucher könnten nach dem Eintreten in die Kirche verschiedene Stationen bei einem Rundgang erkunden und dabei der Lesung und der Musik lauschen. Am Ende des Rundgangs verlassen die Besucher die Kirche dann wieder durch den Seitenausgang zum Markt, heißt es. Dabei gebe es die Möglichkeit, den Predigttext für diesen außergewöhnlichen Weihnachtsgottesdienst für zu Hause mitzunehmen.

Es bestehe die Pflicht zu Mund- und Nasenschutz und zur Einhaltung der Abstandsregeln.