Heimatcheck in Saale-Holzland-Kreis: Von Dreck und Lärm, Gemeindezwist und fehlenden Ärzten

Jena/Saale-Holzland. Unsere Leser im Landkreis beklagen fehlende Verkehrsanbindungen und einen Mangel an Orten für Jugendliche und Senioren.

Was macht Ihren Wohnort aus, was mögen Sie besonders und was könnte besser sein? Mit dem „Heimatcheck“ wollen wir Thüringer Regionen bewerten und vergleichen.

Seit mehreren Wochen bereits füllen Leser Fragebögen aus, in denen sie ihrer Heimat ein Zeugnis ausstellen. Das erfolgt anonym: Vergeben werden Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) für das Lebensumfeld. Außerdem können der Redaktion Hinweise zu Themen gegeben werden, die wir aufgreifen sollten.

Auch in Jena und dem Landkreis gibt es konkrete Hinweise. In Ottendorf ist der Ausbau des Mobilfunknetzes teils sehr schlecht oder gar nicht vorhanden, Fahrradwege werden dringend benötigt. Weitere Beispiele, schlaglichtartig zusammengestellt:

Bad Klosterlausnitz nutzt „als Gemeinde lange nicht alle Möglichkeiten, die einen Kurort attraktiv machen würden. Hier fehlt die Bereitschaft der Verwaltung, auf Einwohner zuzugehen.“

In Hermsdorf wünscht man sich gleich mehrere Veränderungen wie eine bessere Busanbindung zwischen 7 und 8 Uhr morgens. Ein Ärgernis sind der Dreck und der Lärm: „Es gab mal Zeiten, da war in Hermsdorf alles ruhig, sauber und es gab gute Nachbarschaft. Jetzt wird nur noch gepöbelt, Krach und Geschreie den ganzen Tag. Überall liegt Müll rum, so wie es vielen Leuten gerade aus der Hand fällt. Man kann nur die paar bewundern, die noch Mut haben den Dreck anderer wegzuräumen. Auch ein Wochenmarkt mit Angeboten von Unternehmen aus der Region wäre eigentlich schön.“

Für die Jugendlichen ab 14 Jahren ist es in der Stadt Eisenberg nicht möglich, sich abends zu treffen, ohne von jemanden verscheucht zu werden. Auch sportliche Aktivitäten sind für die Jugend ohne Verein nicht möglich. Außerdem müsste für eine Kreisstadt mehr getan werden. Leere Geschäfte auf dem Steinweg könnten belebt werden oder Brachen wie Kludi, Fleischwerk, RZB.

Hinweise auch aus Trockenborn-Wolfersdorf: Mehr seniorenfreundliche Begegnungen und längere Öffnungszeiten des Waldbades Herzog Ernst und nicht nur vom 18. Juni bis zum 27. August, was viel zu kurz für diese Saison war, die doch herrliches Wetter hatte. Außerdem gibt es Kritik und ein Bedauern am Zwist innerhalb der Gemeinde: „Unsere Gemeinde ist seit 2019 gespalten in zwei Lager, nachdem ein Teil die Selbstständigkeit aufgeben und sich einer Stadt anschließen wollte. Es ist schon fast ein Krieg zwischen den Parteien.“

Mangelnde Einkaufsmöglichkeiten und ein Arzt fehlten in Dornburg.

In Rothenstein wird beklagt: Der Gemeinde fehlt ein Gemeindehaus.

Das Freizeitangebot in Kahla muss verbessert werden. Ansonsten werde ganz Kahla irgendwann zu einem Senioren-Zentrum. Auch eine Eisdiele wäre mal wieder ganz schön.

Im Internet unter der Adresse https://www.otz.de/heimatcheck/ können Sie auch weiterhin am Heimatcheck teilnehmen.