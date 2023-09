Heimatforscher und Chronisten aus dem Saale-Holzland-Kreis gewürdigt

Katja Treffer bei der Preisverleihung des Kreisheimatpflegepreis in Orlamünde durch Landrat Heller

Orlamünde. Damit nichts vergessen wird: Der Kreisheimatpflegepreise wurde im Rathaus Orlamünde übergeben.

„Das 200 Einwohner zählende Seitenroda ist kein gewöhnliches Dorf im Saale-Holzland Kreis“, sagt Hans-Jürgen Haase, Kreisheimatpfleger des Saale-Holzland-Kreises bei der Preisverleihung des Kreisheimatpflegepreis im Rathaus Orlamünde. Vorne stand das Autorenteam, welches in langer Arbeit zu Seitenroda recherchierte. Die Arbeit mit Archiven, mit Gemeinderechnungen des Dorfes sowie mit den Steuer- und Seelenregistern hatte sich gelohnt. Die Stiftung Leuchtenburg erarbeitete eine Chronik. Über die Leuchtenburg wurde in den vergangenen Jahrhunderte immer wieder geschrieben. Über das Dorf fände man deutlich weniger, weshalb die Chronik für ihre Einwohner besonders wertvoll ist. Diese Arbeit wurde mit dem Kreisheimatpflegepreis geehrt, die von Landrat Andreas Heller überreicht wurde.

Ebenfalls wurde Klaus Bergner mit dem Preis bedacht. Er erforschte und publizierte die Geschichte seiner Heimat der Tälerdörfer. Von 1996 bis 2018 schuf er 13 Bücher, vorwiegend im Eigenverlag und mit Unterstützung der Gemeinden. Seine große Dokumentationssammlung konnte viele Menschen für die Heimatgeschichte begeistern.

Vom Mittelalter bis in die Gegenwart

Das Autoren-Quartett Günter Schadewald, Friedmar Kerbe, Joachim Schindler und Wolfgang Müller, der nicht vor Ort sein konnte, hat im Rahmen der 700-Jahr-Feier eine zweibändige Chronik für die Gemeinde Laasdorf herausgegeben. Damit sei für die Gemeinde ein bisher einmaliges Zeitdokument entstanden, welches die Geschichte des Ortes von 1323 bis in die Gegenwart dokumentiert. Dafür überreichte Landrat Heller ebenfalls den Kreisheimatpflegepreis.

Eine weitere Preisträgerin des Tages war Katja Treffer. Sie sammelt seit fast 30 Jahren Informationen über die Gemeinde Mertendorf in chronologischer Form und hatte auch großen Anteil an der neu gedruckten Chronik des Ortes. Als Vorstandsmitglied des Vereins Heimatfreunde Mertendorf und Mitglied der „Mertendorfer Donnerstagsfrauen“ bereichere sie das Dorfleben wie kaum jemand sonst, so Hans-Jürgen Haase. Alle Preisträger wurden vom Publikum des Kreisheimattages beklatscht.