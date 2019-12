Michael Hirte zum „Adventsfest der Gefühle“ in der Stadthalle in Eisenberg.

Heimspiel für Michael Hirte in Eisenberg

„Ich bin zu Hause“ – mit diesen Worten begrüßt am Freitagnachmittag Michael Hirte seine Gäste in der Stadthalle. Denn „der Mann mit der Mundharmonika“, wie er seit seinem Sieg bei der RTL-Show „Das Supertalent“ genannt wird, wohnt ganz in der Nähe in Bad Klosterlausnitz. Hunderte Besucher sind zum „Adventsfest der Gefühle“ nach Eisenberg gekommen. Zum Auftakt des Konzerts ließ Michael Hirte auf seinem Instrument Weltmusik und Klassiker erklingen, zum Beispiel ein Medley bekannter Beatles-Songs. Im zweiten Teil des Nachmittags wurde es mit musikalischen Gästen wie Mara Kayser, Ronny Weiland, Simone Oberstein und der Mario-Frank-Band dann richtig weihnachtlich.