Heizen in Eisenberg: „Grüne Wärme“ soll verlustfrei ankommen

Die Wärmeverluste sind riesig an den alten Strängen der zentralen Heiztrasse, die unterirdisch durch Eisenberg führt. „Die Wärmeverluste betragen etwa 25 Prozent“, sagt Jan Fuhrberg-Baumann, der als Geschäftsführer der Netzgesellschaft Eisenberg auch die Geschäfte des Bioheizkraftwerkes Eisenberg (BHE) führt. Damit verpufft ein Viertel der Fernwärme, die das BHE beim privaten Wärmeproduzenten EEG – Eisenberger Energie GmbH einkauft – während des Transports quasi in der Luft. Beim Verbraucher kommt damit nicht die volle Menge der eingekauften Fernwärme an, mitbezahlen muss er die Verluste letztlich aber doch.

Über viele Jahre ist an den alten Fernwärmesträngen – außer Havariereparaturen – nichts gemacht worden. Die sogenannten Haubenkanäle, als die Umhüllungen aus Beton für die eigentlichen Wärmestränge sind mit der Zeit rissig geworden und lassen Nässe durch. Die wiederum hat die Isolierung der Rohre darin angegriffen. Doch nicht nur die schlechte Isolierung führt zu den hohen Wärmeverlusten. Das gesamte System der Fernwärmeversorgung in der Kreisstadt ist technisch nicht auf dem Stand der Zeit. Für eine Sanierung fehlte bislang das Geld Seit Fuhrberg-Baumann die Geschäfte im BHE führt, ist die Sanierung im Plan. Bisher hat es am Geld gefehlt. Ein Antrag auf Fördermittel war 2018 gestellt worden. „Jetzt ist der Fördermittelbescheid da“, informiert der BHE-Chef. Gefördert werde sogar mit der Höchstquote von 80 Prozent. Der hohe Zuschuss kommt aus dem europäischen Fonds zur regionalen Entwicklung (EFRE). Das Thüringer Infrastrukturministerium hatte vor fünf Jahren ein EFRE-Förderpaket geschnürt für die nachhaltige Stadt- und Ortsentwicklung und insbesondere die Steigerung der Energieeffizienz von öffentlichen Gebäude und Infrastrukturen mit einem besonders hohe Einsparpotenzial. Voraussetzung ist, dass mehr als 50 Prozent dieser Infrastrukturen direkt oder mittelbar der Kommune gehören. Lageplan der Fernwärmetrasse in Eisenberg. Saniert werden die gelb und dunkelblau eingezeichneten Stränge. Foto: Grafik: BHE „Im Sommer dieses Jahres muss der alte Trassenteil saniert werde. Das ist unser Ziel“, kündigt Fuhrberg-Baumann an. Die Abstimmung mit den Eigentümern, durch deren Grundstücke die Heiztrasse verläuft, sei im Wesentlich bereits erfolgt. Neu gebaut werden soll über der alten Trasse im Abschnitt zwischen Richard-Wagner-Straße in Richtung Heizkraftwerk in der Jenaer Straße. „Das Gebiet zwischen den Blöcken in der Jenaer Straße ist unser Hauptbaufeld“, sagt der BHE-Chef. Investiert werden in die Planung und den Bau auf einer Strecke von etwa 750 Metern etwa 850.000 Euro, davon sind 660.000 Euro Fördermittel. Ziel der Sanierung ist es, das Fernwärmenetz in der Kreisstadt, über das etwa ein Fünftel der Eisenberger versorgt wird, für die Zukunft zu ertüchtigen. „Gemeinsam mit der EEG wollen wir auch in Zukunft ‚Grüne Fernwärme‘ liefern“, hat der BHE-Chef erklärt. Grün heißt: Die Wärme, die vom BHE durch die Trassen in der Kreisstadt geliefert wird, entsteht im Blockheizkraft der EEG aus Biogas. „Also aus 100 Prozent erneuerbarer Energie“, betont der BHE-Geschäftsführer die Zukunftsträchtigkeit die zentrale Wärmeversorgung, auch wenn Fernwärme nicht gerade verschenkt werde. Fernwärme für etwa 1000 Haushalte in Eisenberg Abnehmer der Fernwärme sind etwa 1000 Haushalte in der Kreisstadt, insbesondere Wohnblöcke der Eisenberger Wohnungsgesellschaft und der Wohnungsgenossenschaft im Gebiet von Saasa. Auch das Freibad mit seinem beheizten Wasserbecken und das Hallenbad werden während der jeweiligen Saison mit Fernwärme und Warmwasser versorgt. Drei Schulen im Stadtgebiet sowie Gewerbetreibende gehören außerdem zu den Abnehmern der Fernwärme. Zahlen und Fakten: Die BHE – Bioheizkraftwerk Eisenberg GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der städtischen Bäder- und Beteiligungsverwaltung (BBV) und damit eines der städtischen Unternehmen der Kreisstadt. Gegenstand der BHE ist die Fernwärmeversorgung. Die Gesellschaft versorgt in Eisenberg 1000 Haushalte, drei Schulen, zwei Schwimmbäder und Gewerbe mit Fernwärme und Warmwasser. Dem entsprechend ist die BHE auch zuständig für die Einrichtung und Unterhaltung aller für die Fernwärmeversorgung erforderlichen Versorgungsanlagen. Geschäftsführer ist sei Herbst 2018 Jan Fuhrberg-Baumann. Er hat die BHE-Geschäfte von Christoph Cranz übernommen, der zugleich Geschäftsführer der privaten EEG – Eisenberger Energie GmbH ist, die die Fernwärme produziert, die von der BHE an die Verbraucher geliefert wird.