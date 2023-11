Helden-Helme für die Oberbodnitzer Feuerwehr

Oberbodnitz. FFW freut sich über neue Ausrüstung und neue Kameraden und blickt dennoch besorgt in die Zukunft.

Zwölf neue Helme für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Oberbodnitz gab es jetzt. Durch Steffen Seliger von der Brandschutztechnik Leipzig wurden diese übergeben. Dank der Feuerwehrpauschale 2023 war die Anschaffung möglich, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Dennis Rödger. „Der Helm mit dem futuristischen Namen ‚Rosenbauer Heros‘ kann durch kleine Handgriffe mit diversen Schutzbrillen, Lampen, integrierter Wärmebildkamera, Positionsleuchte und Helmfunk ausgestattet werden“, sagt Steffen Seliger.

Um die Koordinierung der Kameraden bei Einsätzen besser zu gewährleisten, sind die jeweiligen Namen auf der Rückseite des Helmes angebracht. Zudem bietet der integrierte RFID-Chip den Feuerwehren neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Bewirtschaftung und Personalisierung der Ausrüstung und dokumentiert zugleich die Qualitätssicherheit des Helmes. Es erfolgte im Rahmen der Übergabe bereits eine erste Unterweisung in die regelmäßige Pflege sowie die Information über die jährliche Prüfung des Helmes samt deren Protokollierung.

Dennis Rödger bedankte sich auch bei der Gemeinde Oberbodnitz für die Übernahme der angefallenen Restkosten. Weiterhin nahm die FFW an diesem Tag zwei neue Kameraden, Willi Grafe und Jenny Franke-Polz, in die Wehr auf. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Rödger meinte abschließend: „Im Hinblick auf das neue Personal sowie den Erhalt der dringend benötigten persönlichen Schutzausrüstung war es ein gutes Jahr. In Anbetracht der kritischen finanziellen Lage der Gemeinden blicken wir leider weiter besorgt in die Zukunft.“