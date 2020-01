Volles Haus zur Silvesterparty in der Eisenberger Stadthalle. Dort schenkt Helene Fischer am historischen Bar-Mobil die Cocktails aus.

Eisenberg. Riesenstimmung zur Silvesterparty in der Stadthalle Eisenberg.

Helene Fischer schenkt in Eisenberg die Cocktails aus

„Weil man hier richtig schön tanzen kann“, hat Jürgen Geißler mit Frau und Freunden den Jahreswechsel in der ausverkauften Stadthalle Eisenberg gefeiert. Gemeinsam mit vielen Eisenbergern und auch Gästen in der Stadt hat er die größte Silvesterparty im Saale-Holzland bei Tanzmusik von Zarti’s Discofamilie miterlebt.

Für die Tanzmusik auf der größten Silvesterparty im Saale-Holzland sorgt Zarti's Discofamilie. Foto: Angelika Munteanu

Zum zweiten Mal hat Bartanz-Organistor und im wahren Leben Sanitärhandwerker Christian Schmied die Party ausgerichtet. „Das geht nur, wenn man viele Freunde hat, die mit anpacken“, sagt Schmied. Etwa 20 seien es bei der Vorbereitung gewesen. In der Silvesternacht hat sich ein Team von etwa zehn Freiwilligen um das Wohl der Gäste gesorgt.

„Es ist alles wunderbar hergerichtet“, ist die Eisenbergerin Gabriele Scholz voll des Lobes gewesen. Am Bar-Bus, einem alten, für Partys umfunktionierten VW-Bus, wurden die Cocktails von Helene Fischer ausgeschenkt. „Ja wirklich, Helene Fischer“, sagte die junge Frau, die eigentlich im Krankenhaus in Gera arbeitet, lachend. Ins Feuerwerk hatten die Organisatoren 1500 Euro, unterstützt von Meißner Paper & More, investiert.

Party auf dem Rittergut in Nickelsdorf. Unter den weit über 100 Gäste sind viele Teilnehmer aus dem Saale-Holzland-Kreis und auch aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt. Darunter die Familie von Kristin Enke aus Weißenborn.

Party auf dem Rittergut in Nickelsdorf. Verköstigt werden die Gäste vom Team des Gastgeber - Vereins Ländliche Kerne

Party auf dem Rittergut in Nickelsdorf. Unter den weit über 100 Gäste sind viele Teilnehmer aus dem Saale-Holzland-Kreis und auch aus Sachsen-Anhalt. Darunter die Familie von Kristin Enke aus Weißenborn. Verköstigt werden die Gäste vom Gastgeber - dem Verein Ländliche Kerne.

Feuerwerk rund um das Eisenberger Rathaus - beobachtet von der Etzdorfer Höhe aus

Im Heideland-Ortsteil Thiemendorf spielt eine Stunde vor dem Jahreswechsel der Posaunenchor der Kirchgemeinde in der Bushaltestelle des Ortes. Zu diesem traditionellen Ereignis versammeln sich viele Dorfbewohner und Gäste des 200-Seelen-Ortes am Ende des alten Jahres.

Im Heideland-Ortsteil Thiemendorf spielt eine Stunde vor dem Jahreswechsel der Posaunenchor der Kirchgemeinde in der Bushaltestelle des Ortes. Zu diesem traditionellen Ereignis versammeln sich viele Dorfbewohner und Gäste des 200-Seelen-Ortes am Ende des alten Jahres.

Wolfgang Schmidt vom städtischen Bauhof in Eisenberg beseitigt am Neujahrsmorgen die Reste des Silvesterfeuerwerks auf dem Markplatz in der Kreisstadt.

